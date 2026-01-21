Sénégal: L'hommage de la nation aux Lions du football en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus, mercredi, à l'APS reviennent en priorité sur l'hommage rendu, la veille, aux Lions du football, champions d'Afrique 2025, à travers une parade dans les rues de Dakar et une réception officielle au palais de la République.

"Allégresse et honneurs nationaux", titre Le Soleil au sujet de cette journée d'hommage à l'équipe nationale et à son encadrement, reçus au palais de la République après une parade dans la capitale. Le journal parle de "neuf tours d'horloge d'euphorie", "en communion avec les champions d'Afrique". "Après une parade inoubliable à travers les rues de Dakar", les Lions ont été "célébrés devant les grilles du palais [de la République] en présence de toutes les forces vives de la nation dans leur diversité", rapporte Libération.

Le quotidien Yoor-Yoor fait observer que le triomphe des Lions "transcende le sport". "Hier, écrit-il, les rues de Dakar ont vibré à l'unisson pour le retour des Lions, portés en triomphe par une marée humaine avant d'être élevés au rang de héros nationaux au palais de la République." Les Lions ont été décorés à différents grades de l'Ordre national du Lion, ont bénéficié de "primes exceptionnelles" et d'attributions foncières, indique le journal, ajoutant que le chef de l'État a de cette manière "scellé l'union sacrée autour de cette deuxième étoile" remportée par l'équipe nationale.

"Une célébration de la dignité souveraine qui consacre définitivement le courage de toute une nation et l'éclat d'un succès historique", commente le quotidien Yoor-Yoor. "Un moment solennel au cours duquel le chef de l'État a salué une victoire qu'il a qualifiée d'historique, tant par son intensité sportive que par sa portée symbolique et sociale", souligne L'Observateur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Vox Populi souligne que le président Bassirou Diomaye Faye "place la barre à la hauteur de l'exploit de l'équipe" nationale, avec "3,5 milliards et 68.000 m2 de terrains distribués". "Triomphe, honneurs et récompenses royales pour les Lions", note cette publication.

Le journal Le Quotidien évoque une "parade des récompenses", précisant que le président de la République a offert "75 millions et un terrain de 1500 m2 à chaque jour" de l'équipe nationale, sans compter que les Lions "ont été honorés aux différents grades de l'Ordre du Lion". "Pluies de récompenses pour les Lions", peut-on également lire à ce sujet à la une de Sud Quotidien, "Diomaye gâte les Lions", note la manchette du quotidien L'As, Les Echos affichant : "Diomaye casque 3,5 milliards et 6 ha pour Sadio et Cie".