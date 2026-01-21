Sénégal: À Yoff, le ministre de l'Intérieur réaffirme l'engagement constant de l'État à accompagner les foyers religieux dans leur mission

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a présenté mardi à Yoff les guides religieux du Sénégal comme "le socle de la nation et le garant permanent de la cohésion nationale", réaffirmant dans le même temps l'engagement constant de l'État à accompagner les foyers religieux dans leur mission.

"Je me réjouis d'être présent ici, en ces lieux remplis de sagesse et de spiritualité, un foyer religieux qui, à l'instar des autres, constitue le socle de notre nation et son garant permanent", a-t-il notamment déclaré, saluant le rôle central des guides religieux dans la préservation de la paix et de la stabilité du pays.

Le ministre de l'Intérieur conduisait la délégation gouvernementale à l'occasion de la cérémonie officielle de la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye, en présence du Khalife général des layennes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye et de nombreuses autorités religieuses et administratives.

L'exception sénégalaise en matière de paix, de cohésion nationale et de vivre-ensemble doit beaucoup aux guides religieux, "à travers leurs prières et les valeurs qu'ils inculquent aux populations", a encore fait valoir M. Cissé, insistant sur l'importance que les autorités accordent aux chefs religieux dans la formulation des politiques publiques.

Prenant la parole, le Khalife général des layennes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, s'est félicité de l'accompagnement de l'État et de ses démembrements dans l'organisation de l'Appel de cette année, qu'il qualifie "d'exceptionnel". Il a formulé des prières pour la paix, la stabilité et le développement durable du Sénégal, appelant les fidèles à perpétuer les valeurs de solidarité, de foi et de cohésion telles qu'enseignées par Seydina Limamou Laye.