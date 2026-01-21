Ile Maurice: Vers une nouvelle identité pour les écoles ZEP

Les 28 maîtres d'école exerçant dans les établissements des Zones d'éducation prioritaire (ZEP) ont été reçus par Mahend Gungapersad, hier, lors d'une rencontre tenue dans ses bureaux. Cet échange, qualifié de cordial et constructif, a permis aux enseignants de faire entendre leurs doléances et d'exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans ce secteur sensible.

Le ministre a, pour sa part, salué l'engagement et le travail accompli par ces professionnels de l'éducation. «Je tiens à féliciter ces maîtres d'école qui ont contribué à faire progresser certaines écoles. Les performances observées sont satisfaisantes», a-t-il souligné, mettant en avant les efforts consentis malgré un contexte souvent complexe.

La rencontre a également donné lieu à un tour d'horizon des principales requêtes formulées par les enseignants ainsi que des pistes d'accompagnement que le ministère envisage dans les années à venir. Dans le cadre de l'élaboration du Blueprint éducatif, une réflexion est notamment engagée sur le changement d'appellation des écoles ZEP. «Nous sommes à la recherche d'un nouveau nom. Nous avons sollicité les suggestions des enseignants car l'objectif est d'éviter toute forme de stigmatisation des enfants, des enseignants et du personnel de ces écoles», a expliqué le ministre.

La question des ZEP meals a aussi été abordée, de même que d'autres problématiques spécifiques rencontrées sur le terrain. Le comité technique du ministère a pris bonne note de ces préoccupations et des mesures correctives devraient être envisagées dans les prochains jours. Par ailleurs, la mise en place d'un Academic Monitoring Committee est prévue afin d'évaluer les aspects pédagogiques et académiques, et de repenser les méthodes d'enseignement adaptées à ces établissements.

