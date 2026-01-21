Ile Maurice: Donald Trump dénonce un «acte de grande stupidité»

20 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Le président américain Donald Trump a vivement attaqué le projet britannique de transférer la souveraineté des îles Chagos à Maurice, dans un message publié ce jour sur Truth Social. Il juge «choquant» que Londres envisage de «donner» l'île de Diego Garcia, site d'une base militaire américaine stratégique, «sans aucune raison».

Donald Trump estime qu'un tel geste traduit une faiblesse susceptible d'être exploitée par des puissances rivales comme la Chine et la Russie. Selon lui, seules la fermeté et la force garantissent le respect sur la scène internationale, avançant que les États-Unis seraient aujourd'hui «respectés comme jamais auparavant».

Il qualifie cette décision d'«acte de grande stupidité» en matière de sécurité nationale et va jusqu'à relier le dossier des Chagos à sa position sur le Groenland, qu'il juge stratégique. Cette sortie contraste toutefois avec sa position de l'an dernier, lorsqu'il s'était dit prêt à soutenir l'accord Royaume-Uni-Maurice sur la rétrocession des Chagos.

