Madagascar: Tourisme de croisière - Plus de trois cents touristes attendus début février

Le secteur du tourisme tourne au ralenti dans la région Boeny, depuis la découverte du virus monkeypox (MPOX), ou variole du singe, à la fin de l'année à Mahajanga.

Toutefois, la situation n'a pas refroidi l'engouement des agences de voyage et des opérateurs touristiques. Des visiteurs et vacanciers sont toujours présents à Mahajanga depuis le début de l'année, malgré l'épidémie.

L'annonce de l'escale du prochain grand paquebot à Mahajanga, au début du mois prochain, a redonné de l'espoir aux différents acteurs locaux. Trois cents passagers et touristes de différentes nationalités étrangères effectueront une brève escale, comme d'habitude, dans la ville. La visite des différents sites touristiques est au programme.

« Ce sera une grande première pour le tourisme de croisière à Mahajanga, au vu de l'effectif des passagers. Ce sera également, pour la première fois, un grand navire transportant plus de trois cents touristes. Une visite du parc national d'Ankarafantsika, du site du Cirque rouge, situé au Grand Pavois, et du lac sacré de Mangatsa sera organisée. Le tour de ville est également inclus dans le circuit », a expliqué le président de l'Office régional du tourisme Boeny, Eric Razafimaitra.

Escale

La ville de Mahajanga ne possède pas encore d'infrastructures hôtelières suffisantes ni de chambres de qualité pour l'accueil et l'hébergement de centaines de touristes étrangers. Le nombre de chambres est loin d'être suffisant à Mahajanga.

C'est pourquoi les bateaux effectuent juste une escale de quelques heures ou d'une journée au maximum. De plus, le quai de débarquement de ces touristes ne respecte pas encore les normes exigées.

Concernant la variole du singe, les mesures de prévention au sein des établissements sont renforcées, dont le port du masque obligatoire pour l'ensemble du personnel et de la clientèle dans tous les établissements touristiques, les hôtels, les restaurants ainsi que les agences de voyages, les sites et marchés artisanaux, les transports touristiques et les activités guidées, comme stipulé dans la note ministérielle.