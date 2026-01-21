Madagascar: Digitalisation - Des études universitaires en ligne ouvertes

Plus accessible. La transformation du Centre national de télé-enseignement de Madagascar (CNTEMAD) en université numérique s'inscrit dans la vision du gouvernement pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur. Ce projet, longtemps envisagé, permettra à un plus grand nombre d'étudiants et d'étudiantes de suivre des formations à distance. Le lancement officiel de cette transformation numérique a eu lieu lundi à la Maison du Numérique à Ankorahotra.

« L'objectif est que la plateforme soit entièrement opérationnelle d'ici six mois. Les étudiants pourront alors accéder aux contenus de cours en ligne, passer leurs examens, consulter leurs notes et obtenir leur diplôme à distance. Les enseignants, eux, pourront créer et intégrer leurs cours via le futur studio d'enregistrement du CNTEMAD, suivre la progression des étudiants, corriger les copies et valider les examens automatiquement », explique Nirina Rahoeliarivahy, cofondatrice et directrice produit de l'entreprise Sayna.

Cette transformation rend l'établissement une université virtuelle publique, avec le déploiement de sa plateforme numérique. Bien que la plateforme soit accessible en ligne, le système restera hybride, incluant des regroupements en présentiel ponctuels.

Amélioration

Le projet répond également à un problème récurrent, comme la lenteur administrative. « Certaines démarches, comme l'authentification de diplômes depuis les régions ou l'envoi de convocations, pouvaient auparavant prendre plusieurs semaines, créant frustration et difficultés pour les étudiants. Financé à hauteur de 3 millions d'euros par la Banque mondiale dans le cadre du projet DECIM, le programme vise à résoudre ces obstacles », souligne Lalatiana Christian Andriamirado, directeur national du CNTEMAD.

Le CNTEMAD dispose actuellement de 54 centres régionaux de télé-enseignement accueillant près de

15 000 étudiants répartis sur l'ensemble du territoire national chaque année. Cette initiative vise ainsi à améliorer et à uniformiser la qualité du télé-enseignement auprès de tous les centres régionaux. Avec cette digitalisation, les programmes, cours et supports pédagogiques seront accessibles en ligne à tout moment, permettant aux étudiants de suivre leurs études depuis n'importe quelle région.

« L'un des principaux avantages de cette initiative est de rendre l'enseignement supérieur accessible aux étudiants vivant dans des zones éloignées, sans qu'ils aient besoin de se déplacer jusqu'à Antananarivo. L'accès à la plateforme nécessite seulement un ordinateur, une connexion Internet et la validation du parcours choisi », poursuit Nirina Rahoeliarivahy, cofondatrice et directrice produit de l'entreprise Sayna.

Cette initiative marque une étape majeure dans la modernisation du centre, offrant un accès élargi à l'enseignement supérieur et renforçant la qualité de l'apprentissage pour tous les étudiants, partout dans le pays.