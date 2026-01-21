Madagascar: Un nouveau cadre de partenariat en gestation

21 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Un cadre de partenariat renouvelé aligné sur les priorités de la Refondation. Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères, et Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, sont convenus d'en préparer l'adoption, lors de leur entretien à Paris, le 19 janvier.

Les points discutés durant cet entretien sont rapportés par un communiqué conjoint des deux départements ministériels, publié sur le site web de l'ambassade de France, hier. « Les deux ministres ont réaffirmé leur attachement à la relation bilatérale amicale, intense et de grande qualité entre la France et Madagascar, forgée dans l'Histoire et tournée vers l'avenir », indique d'entrée la missive, avant d'aborder la question du renouvellement du cadre de partenariat entre la Grande Île et l'Hexagone.

« À cet effet, et dans la droite ligne de l'échange téléphonique du 29 novembre 2025 entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina, les deux ministres sont convenus de préparer l'adoption d'un cadre de partenariat renouvelé aligné sur les priorités de la Refondation», ajoute alors le communiqué conjoint.

« Emmanuel Macron a confirmé au dirigeant malgache que la France souhaitait accompagner et soutenir la transition en cours, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malgache, en particulier la jeunesse », est l'information qui ressort de l'entretien téléphonique entre le Président français et le président de la Refondation de la République, le 29 novembre. Le communiqué conjoint publié hier affirme ainsi que « la France demeure mobilisée pour répondre aux besoins urgents de Madagascar et de son peuple, en particulier de la jeunesse (...) », et énumère différents projets validés en décembre, dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'aménagement urbain et de l'énergie.

