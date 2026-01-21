Afrique: Le Sénégal, troisième nation à remporter deux fois le titre continental

Le capitaine des Lions du football, Kalidou Koulibaly, a exprimé les remerciements et la reconnaissance de l'équipe nationale au peuple sénégalais pour sa contribution au sacre du Sénégal en Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Monsieur le Président [de la République], soyez notre porte-parole auprès de notre peuple. Transmettez-lui tous nos remerciements et notre reconnaissance éternelle pour son soutien et ses bénédictions", a-t-il déclaré mardi à l'occasion d'une réception officielle organisée au palais de la République en l'honneur des Lions, fraîchement sacrés champions d'Afrique.

"Nous sommes le Sénégal, un peuple debout, brave, courageux, solidaire, résilient, discipliné, épris de justice et d'équité dans tous les domaines. C'est tout ce que nous avons dans notre corps. C'est pourquoi, cette belle victoire, magnifiquement acquise au prix de nombreux sacrifices, est celle de tous", a dit le capitaine des Lions. Kalidou Koulibaly a exprimé sa gratitude au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des Sénégalais et des supporters africains, pour leur soutien et leurs prières.

Le capitaine des Lions a également salué le rôle du sélectionneur Pape Thiaw, qualifié de "boussole et de premier leader" de l'équipe, mais également la combativité de ses coéquipiers, citant notamment Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye. "À mes chers coéquipiers, je vous tire un magnifique chapeau. Vous êtes incroyables, invincibles, imperturbables, de vrais champions, des Lions couronnés d'or et des vertus de notre peuple", a-t-il ajouté.

Koulibaly, qui n'a pas joué la finale à cause d'un cumul de cartons jaunes, a promis de poursuivre la quête de trophées pour le football sénégalais. "La suite, vous la connaissez, chers Lions : on ira chercher d'autres trophées, je vous le promets. On l'a fait comme promis. Et pour paraphraser Youssou Ndour, notre icône de la musique sénégalaise, la deuxième étoile est désormais posée sur notre maillot. Et c'est grâce à chacun d'entre nous, ici, ainsi que les 18 millions de Sénégalais à travers le monde", a-t-il conclu.