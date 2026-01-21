Sénégal: Pape Thiaw et d'autres acteurs du football décorés par le chef de l'Etat

Le sélectionneur des Lions du football, Pape Bouna Thiaw, a été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion par le chef de l'État, lors de la cérémonie officielle de réception organisée en l'honneur de l'équipe nationale au palais de la République.

Bassirou Diomaye Faye a également remis à cette occasion des distinctions honorifiques à plusieurs personnalités du football sénégalais. Le président de la République, Grand Maître de l'Ordre national du Lion, a décoré les vainqueurs de la CAN 2025, sous les yeux du général de corps d'armée Meissa Niang, Grand Chancelier de l'Ordre national du Lion. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a été élevé à la dignité de Grand Officier, commandeur dans l'Ordre national du Lion.

Le sélectionneur national, Papa Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, le capitaine Kalidou Coulibaly, Pape Guèye, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Habib Diallo, Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, Ousseynou Niang, Mamadou Sarr, Antoine Mendy ont été élevés au grade de commandeur dans le même ordre.

Les joueurs Mamadou Lamine Camara, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Pathé Ciss, Lamine Camara, Habib Diarra, Mory Diaw, Chérif Ndiaye, Yehvann Diouf et Ibrahima Mbaye ont été élevés au grade d'officier dans l'Ordre national du Lion. La remise de ces distinctions s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance officielle des "contributions remarquables" de ces acteurs du football sénégalais, récemment sacrés champions d'Afrique.