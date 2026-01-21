Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue 'le travail remarquable' de Pape Thiaw

21 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président Bassirou Diomaye Faye a salué mardi "le travail remarquable" du sélectionneur national Papa Bouna Thiaw ainsi que celui de l'ensemble de l'encadrement technique et administratif des Lions du football.

"Je voudrais également saluer le travail remarquable du sélectionneur Papa Bouna Thiaw. Par votre calme, votre rigueur et votre intelligence tactique, vous avez su conduire ce groupe avec justesse, en respectant son identité et en tirant le meilleur de chaque joueur", a déclaré le chef de l'État. Il présidait la cérémonie officielle de réception de l'équipe nationale au palais de la République, après la victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, pays organisateur de la compétition.

"Vous avez montré qu'un leadership fondé sur la clarté, l'écoute et la méthode permet de construire un collectif vers le plus haut sommet", a ajouté le président de la République. À travers Papa Bouna Thiaw, le Président Faye a rendu hommage à l'ensemble de l'encadrement technique, félicitant également le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, ainsi que tous les dirigeants, techniciens et personnels administratifs pour la qualité du travail accompli.

Il a souligné que la victoire des Lions à la CAN 2025 est "le fruit d'une organisation patiente, d'une vision partagée et d'un engagement constant" au service du football sénégalais. Il a salué l'action de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, et du gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Ousmane Sonko, convaincus que "le sport est une école de discipline, de dépassement de soi et de cohésion nationale".

Le chef de l'État a également associé à ses félicitations le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à travers l'ambassadrice du Sénégal au Maroc, ainsi que les supporters qui ont soutenu l'équipe tout au long de la compétition. Il a souligné leur ferveur, leurs prières et leur fidélité, contribuant à la réussite des Lions. Le président Faye a également magnifié le rôle de la presse sénégalaise, qui a "accompagné l'équipe nationale, informé positivement l'opinion nationale et internationale et contribué à cette victoire historique".

