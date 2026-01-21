Madagascar: Cyclone - Le Sud en alerte jaune, atterrissage ce jour entre Anakao et Androka

Une dépression tropicale se développe dans le sud du canal du Mozambique et menace de se transformer en cyclone. Les régions du Sud et du Sud-Ouest de Madagascar sont placées en alerte jaune, avec des risques de vents violents, de fortes pluies et d'inondations. Les autorités appellent la population à la vigilance et à respecter les consignes de sécurité.

Une dépression tropicale s'est rapidement renforcée le mardi 20 janvier 2026. À 10 heures locales, le centre de la perturbation se situait à environ 702 km à l'ouest d'Itampolo, dans le district d'Ampanihy.

Cette dépression tropicale génère déjà des vents soutenus de 55 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 75 km/h à proximité de son centre. Elle se déplace vers l'est, légèrement sud-est, à une vitesse moyenne de 18 km/h.

Les services météorologiques prévoient un renforcement rapide du système, qui pourrait devenir un cyclone. La trajectoire actuelle indique un atterrissage ce jour entre Anakao et Androka, dans la région Atsimo-Andrefana.

Les autorités ont déclenché l'alerte jaune dans les districts de Toliara I et II, Betioky Atsimo, Ampanihy, Beloha et Tsihombe, et invitent la population à appliquer immédiatement les mesures de prévention et à sécuriser habitations et biens essentiels.

Risques

Les pluies abondantes attendues pourraient provoquer des inondations, des ruissellements et des crues soudaines dans les zones de basse altitude et côtières. Les habitants des zones et régions vulnérables doivent rester attentifs et s'apprêter à se déplacer si nécessaire.

Par ailleurs, les conditions en mer risquant de se détériorer rapidement, la navigation est interdite entre Morombe et Taolagnaro. Les autorités insistent sur le suivi régulier des bulletins officiels et le respect strict des consignes de sécurité. La vigilance reste de mise dans tout le Sud, jusqu'au passage du système et la stabilisation des conditions météorologiques.