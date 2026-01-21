Afrique de l'Ouest: Bourse régionale des valeurs mobilières - Des performances consolidées et une vision stratégique tournée vers l'horizon 2030

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a tenu sa conférence de presse annuelle de présentation du bilan de ses activités 2025, ce mardi 20 janvier 2026 à son siège à Abidjan. Selon un communiqué de presse, cette conférence placée sous le thème : « De la consolidation des performances à la conquête du futur », a vu la participation des médias nationaux et internationaux, des acteurs du Marché Financier Régional et des partenaires institutionnels.

Cette cérémonie a permis au Directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé de présenter les principaux résultats enregistrés en 2025, ainsi que la vision stratégique de la Brvm à l'horizon 2030.

Dans sa présentation, renseigne la même source, le Directeur général a rappelé que l'année 2025 s'est inscrite dans un contexte international marqué par la fragmentation économique, la persistance des risques géopolitiques, le retour de la guerre économique et une croissance mondiale modérée estimée à 3,2 %.

Il a par ailleurs souligné que le Marché financier régional (Mfr) a joué pleinement son rôle dans la mobilisation de l'épargne locale et le financement des économies de l'Uemoa. En 2025, 4 204,7 milliards FCFA de ressources ont été mobilisés, un niveau historique depuis la création du marché, dominé par les émissions obligataires souveraines.

Le marché secondaire a également enregistré des performances remarquables telles que : hausse de 25,26 % de l'indice Brvm Composite, qui a franchi un nouveau seuil historique à 345,75 points ; progression cumulée de près de 100 % sur cinq ans, traduisant la maturité et l'attractivité croissante du marché ; capitalisation boursière totale de 24 781,3 milliards FCFA, représentant 18,37 % du Pib de l'Uemoa ; confirmation de la Brvm comme 5ème bourse africaine et 2ème place africaine de cotation des social bonds.

Le Directeur général a également fait savoir que l'année 2025 a été marquée par plusieurs actions structurantes, notamment la création de nouveaux indices sectoriels pour renforcer la lisibilité du marché, le développement de produits innovants, dont les obligations thématiques et la promotion de la finance durable, l'introduction en bourse d'une grande banque régionale, l'une des plus importantes Ipo de l'histoire du marché et (iv) le renforcement de la sécurité, de la résilience technologique et du plan de continuité des activités.

En perspective, Dr Edoh Kossi Amenounvé a présenté la vision Brvm Horizon 2030, axée sur la transformation technologique (intelligence artificielle, big data, blockchain), le développement de nouveaux produits financiers, notamment les Etf et les produits dérivés, le renforcement de la finance durable et inclusive, l'approfondissement du marché pour le rendre plus liquide, plus profond et plus attractif et la promotion de l'éducation boursière au sein de l'Uemoa.

En conclusion, le Directeur général a réaffirmé l'engagement de la Brvm à accompagner les États, les entreprises et les investisseurs dans la transformation économique de la sous-région, en faisant du Marché financier régional un levier stratégique de financement durable, inclusif et de création de valeur au service du développement de l'Uemoa.