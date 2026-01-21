Madagascar: Insuffisance rénale - Appel à l'aide de Sahaza

Sahaza Onenantsoa Ratsimanarihaja, un jeune homme âgé de 21 ans, souffre d'une grave insuffisance rénale. Il est pris en charge en hémodialyse depuis le 22 mars 2024, à raison de trois séances hebdomadaires.

Chacune de ses séances coûte environ 200 000 ariary, hormis lorsque le centre d'hémodialyse où il est pris en charge bénéficie de dons, auquel cas le coût est réduit. Durant près de deux ans, sa famille a dû débourser chaque semaine environ 600 000 ariary pour ses séances de dialyse.

L'état de Sahaza nécessite la poursuite des séances, à moins qu'il ne bénéficie d'une transplantation rénale. Cette unique solution pour espérer une guérison, Sahaza ose enfin l'envisager.

Car des contacts ont pu être établis avec un hôpital en Inde pour une transplantation. Le donneur n'est autre que sa mère, dont les analyses préalables ont abouti à des résultats acceptés par l'hôpital indien pour faire d'elle la donneuse de Sahaza.

Coût

Seulement, la transplantation rénale a un coût. Un coût si élevé que la famille de Sahaza n'est pas en capacité de l'honorer, vu la situation financière de la famille et les lourdes charges financières relatives aux séances de dialyse de Sahaza pendant près de deux ans, qui ont épuisé les ressources de la famille.

Le coût de cette transplantation rénale s'élève à 24 880 dollars, ce qui inclut notamment les billets d'avion pour trois personnes (Sahaza, son donneur et un accompagnateur) ; les frais de dossier ; l'opération ; les médicaments antirejet pour les six premiers mois ; les frais post-opératoires ; l'hébergement ; la ration alimentaire. Une somme hors de portée pour la famille, raison pour laquelle le jeune homme lance un appel à l'aide aux âmes généreuses et à toutes les entités pouvant lui venir en aide, pour qu'enfin son voeu le plus cher, celui de recouvrer la santé, devienne réalité.

Détails

Le certificat médical délivré par son médecin au service néphrologie du CHUJRB (communément connu du public sous le nom d'« hôpital Befelatanana ») indique qu'il présente les affections N18.0 et Z49.1 selon les Codes internationaux des maladies CIM-10.

Dans un langage clair, cela signifie que Sahaza est atteint d'insuffisance rénale terminale (le code CIM-10 N18.0 désigne l'insuffisance rénale terminale ou insuffisance rénale chronique de stade 5, le stade le plus sévère de la maladie rénale chronique, autrement dit l'état final de l'insuffisance rénale chronique, où les reins ne peuvent plus fonctionner suffisamment pour maintenir la vie).

En d'autres termes, cela indique une perte complète de la fonction rénale, nécessitant une dialyse ou une transplantation. C'est d'ailleurs ce que signifie le code CIM-10 Z49.1, indiquant une dialyse rénale extracorporelle.

Un rêve, une passion ! Le jeune Sahaza, qui rêvait de devenir topographe, a commencé des études de topographie après son baccalauréat en 2023. Mais la maladie ne lui a pas laissé le choix : il a dû abandonner ses études pour se soigner.

Mais entre les séances de dialyse et les hospitalisations lorsqu'il va mal, Sahaza reste un jeune comme tant d'autres. Appréciant particulièrement les voyages et passionné de voiture, il rêve de passer un jour le permis et de sillonner les routes, à la découverte des quatre coins de Madagascar, ou ailleurs ! Mais pour le moment, tout cela doit être mis entre parenthèses. La priorité étant toute autre : la réalisation et la réussite de sa transplantation, pour laquelle il a besoin de l'aide de tous.