Cote d'Ivoire: BRVM - Deuxième journée de hausse de cours ininterrompue du titre Bernabé Côte d'Ivoire

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 20 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Bernabé Côte d'Ivoire a connu sa deuxième journée de hausse de cours ininterrompue.

Le cours de cette valeur est passé de 1 460 FCFA la veille à 1 555 FCFA ce 20janvier, soit une augmentation de 95 FCFA. Au troisième trimestre 2025, le résultat net de la société Bernabé Côte d'Ivoire s'était nettement détérioré en enregistrant une forte baisse de 397% avec un solde négatif de -157,025 millions FCFA contre un solde négatif de -31,575 millions FCFA au 30 septembre 2024. La direction de la société avait expliqué cette situation par la prise en compte en 2024 de faits exceptionnels (indemnisation reçue concernant les travaux de la ligne de métro N°1).

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 1 555 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,61% à 2 725 FCFA), ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,38% à 2 620 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 2,99% à 9 975 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,81% à 1 300 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 43 500 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,22% à 27 770 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 2 100 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 1 400 FCFA). La valeur totale des transactions s'est établie à 671,161 millions FCFA contre 1,209 milliards FCFA la veille.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 65,881 milliards à 13 551,124 milliards FCFA contre 13 617,005 milliards FCFA la veille. Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 7,516 milliards, en passant de 11 358,923 milliards FCFA la veille à 11 351,407 milliards FCFA ce 20 janvier 2026.

Les indices sont tous en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,48% à 351,47 points contre 351,18 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre un repli de 0,27% à 167,22 points contre 167,68 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a régressé de 0,37% à 144,83 points contre 145,37 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal a cédé 0,48% à 227,60 points contre 228,70 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une régression de 0,49% à 135,34 points contre 136,00 points la veille.