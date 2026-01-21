Afrique Australe: Concertation nationale - La pays s'engage à présenter un rapport à la SADC

21 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

D'ici fin février, c'est le deadline donné par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, pour présenter à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) un rapport sur l'avancée des préparatifs de concertation nationale. L'information est rapportée dans le communiqué publié par l'organisation régionale sur la teneur de la rencontre entre Elias Magosi, son secrétaire général, et le président de la Refondation de la République, hier à Iavoloha.

« Le Secrétaire exécutif et le Président ont échangé des points de vue sur la transition nationale de Madagascar, notamment sur le processus en cours de dialogue national inclusif visant des réformes constitutionnelles et l'organisation de futures élections», rapporte la missive.

Elle ajoute que durant cette rencontre, le locataire d'Iavoloha «a réaffirmé l'engagement de Madagascar en faveur des principes et des objectifs de la SADC, de la paix et de la sécurité régionales, et a assuré que le rapport demandé par le Sommet de la SADC lui serait soumis d'ici la fin février 2026».

De prime abord, l'engagement fait par le Chef de l'État est en réponse à une demande faite par l'organisation régionale durant la réunion extraordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement, le 17 décembre. « Le Sommet a demandé à la République de Madagascar de soumettre un rapport sur l'état de préparation au dialogue ainsi qu'un projet de Feuille de route nationale d'ici le 28 février 2026, suivis de mises à jour périodiques en mai, août et novembre 2026 au président de l'Organe de la SADC », indique le communiqué de cette réunion.

