Madagascar: PFL 2Ee Journée - Victoire au forceps d'Elgeco Plus

Première victoire sur le fil. Le match entre Elgeco Plus et Uscafoot, interrompu par la pluie samedi, a été rejoué hier au By-Pass. L'équipe championne en titre a remporté à domicile sa première victoire de la saison, par 3 buts à 2 au dernier moment. Le score était de deux partout à la pause. L'attaquant camerounais Ismail a ouvert la marque (15e), profitant d'un ballon dégagé dans l'axe. Lucas s'est offert le but de l'égalisation pour la formation de la commune urbaine (30e).

Au retour des vestiaires, le gardien de but des Barea au CHAN, Toldo, a mal capté le coup franc tiré par Tsilavina, capitaine de l'Uscaf, et la balle a franchi la ligne de but (52e). Dix minutes plus tard, l'arbitre a sifflé un penalty pour l'équipe hôte, mais le tir du même Ismail a été repoussé par le portier Aina (62e).

L'expérimenté Barea, le central Tony, a pu inscrire un doublé dans les dernières minutes. Le premier a été une frappe tournée à mi-volée dans la petite surface (87e) et le second en interceptant un ballon devant le gardien de but du club de la capitale (91e).

« Nous sommes encore dans la phase d'adaptation des nouveaux joueurs après le peu de séances d'entraînement. Nous avons même dû opter pour l'habituelle tactique en cours de la deuxième période pour assurer la victoire », explique l'entraîneur de l'Elgeco Plus, Oelison «Careca» Rafanomezantsoa.

« Les joueurs ont été déconcentrés par les quelques minutes d'arrêt de jeu lors du penalty », souligne pour sa part le coach de l'Uscaf, Hajaniana Alain Frédéric Rakotoson.

Crédité de 6 points, Disciples FC caracole en tête de la conférence Sud devant AS Sainte-Anne (4 +3) et Elgeco Plus (4 +1). Le match en retard, le derby de Boeny entre Tsaramandroso FFC et Fosa Juniors FC, est programmé ce mercredi à Mahajanga.