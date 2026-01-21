Congo-Kinshasa: A Beni, le CAFCO sollicite la MONUSCO pour sensibiliser sur les droits de la femme

21 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO) sollicite l'appui de la MONUSCO pour mener des actions de sensibilisation sur le rôle des femmes dans la construction de la paix et le développement à Beni (Nord-Kivu).

Cette structure de la société civile a lancé cette sensibilisation au cours d'une rencontre organisée mardi 20 janvier avec le chef de bureau de la MONUSCO à Beni.

Selon Benge Mukerenge, conseillère du CAFCO/Beni, la majorité des femmes restent largement marginalisées et confinées aux activités agricoles, souvent privées d'éducation et d'accès aux postes de décision.

« Le territoire de Beni, c'est une zone rurale où les femmes s'occupent majoritairement des activités agricoles, et cette femme n'a pas eu la chance d'accéder à l'éducation. Cela fait qu'elle n'a pas eu l'opportunité de s'impliquer davantage dans la recherche de la paix ni de prendre place dans les postes de décision », a-t-elle fait savoir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Benge Mukerenge appelle ainsi les hommes à prendre conscience du fait que la femme constitue un atout essentiel dans la recherche de la paix dans cette zone.

Elle les encourage également à accompagner les femmes afin qu'elles puissent s'impliquer davantage dans les initiatives de paix.

« Nous demandons vraiment à la MONUSCO de nous accompagner, afin que nous puissions sensibiliser davantage les femmes et les hommes, pour qu'ensemble nous puissions soutenir ces femmes », a-t-elle poursuivi.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.