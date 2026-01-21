Congo-Kinshasa: A Beni, le CAFCO sollicite la MONUSCO pour sensibiliser sur les droits de la femme

Le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO) sollicite l'appui de la MONUSCO pour mener des actions de sensibilisation sur le rôle des femmes dans la construction de la paix et le développement à Beni (Nord-Kivu).

Cette structure de la société civile a lancé cette sensibilisation au cours d'une rencontre organisée mardi 20 janvier avec le chef de bureau de la MONUSCO à Beni.

Selon Benge Mukerenge, conseillère du CAFCO/Beni, la majorité des femmes restent largement marginalisées et confinées aux activités agricoles, souvent privées d'éducation et d'accès aux postes de décision.

« Le territoire de Beni, c'est une zone rurale où les femmes s'occupent majoritairement des activités agricoles, et cette femme n'a pas eu la chance d'accéder à l'éducation. Cela fait qu'elle n'a pas eu l'opportunité de s'impliquer davantage dans la recherche de la paix ni de prendre place dans les postes de décision », a-t-elle fait savoir.

Benge Mukerenge appelle ainsi les hommes à prendre conscience du fait que la femme constitue un atout essentiel dans la recherche de la paix dans cette zone.

Elle les encourage également à accompagner les femmes afin qu'elles puissent s'impliquer davantage dans les initiatives de paix.

« Nous demandons vraiment à la MONUSCO de nous accompagner, afin que nous puissions sensibiliser davantage les femmes et les hommes, pour qu'ensemble nous puissions soutenir ces femmes », a-t-elle poursuivi.