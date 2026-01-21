Madagascar: Pureplay Football League - Elgeco Plus renverse l'Uscafoot dans les dernières minutes

Rejouée après l'interruption due à la pluie, la rencontre entre Elgeco Plus et l'Uscafoot a offert un scénario haletant au By-Pass Stadium. Menés 2-1, les champions en titre ont renversé la situation grâce au doublé salvateur de Tony dans les dernières minutes. Avec ce succès, Elgeco Plus grimpe à la troisième place du classement, tandis que l'Uscafoot encaisse sa deuxième défaite consécutive.

La deuxième journée du championnat national de première division, Pureplay Football League, a offert un spectacle haletant hier au By-Pass Stadium. Rejouée intégralement après avoir été interrompue samedi dernier par une pluie diluvienne au bout de sept minutes, la rencontre entre le tenant du titre, Elgeco Plus, et l'Uscafoot a tenu toutes ses promesses.

Dès la 15e minute, Ismail a profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score et donner l'avantage aux hôtes. Mais l'Uscafoot n'a pas tardé à réagir : Lucas, parfaitement servi dans la surface, a trompé Toldo à la demi-heure de jeu pour remettre les deux équipes à égalité.

La pause est intervenue sur ce score de 1-1, laissant présager une seconde période disputée. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont pris l'ascendant grâce à Tsilavina, auteur du deuxième but à la 52e minute.

L'Uscafoot menait alors 2-1 et semblait en mesure de créer la surprise. Elgeco Plus a eu l'occasion de revenir au score sur penalty à la 63e minute, mais le gardien de but, impérial dans ses cages, a repoussé la tentative d'Ismail.

Le coach Careca a alors choisi de modifier son dispositif en lançant des attaquants supplémentaires, sacrifiant un défenseur pour accentuer la pression. Ce choix s'est avéré payant : Tony a inscrit un doublé décisif en toute fin de rencontre. Son égalisation à la 87e minute a redonné espoir aux siens, avant de sceller la victoire à la 90e minute, offrant un succès précieux au champion en titre.

« Le match a été tendu, nous avons eu des opportunités mais des détails nous ont coûté cher », a reconnu Hajaniaina Alain Frédéric Rakotoson, coach de l'Uscafoot, regrettant le manque de rage de vaincre de ses joueurs.

De son côté, Careca Rafanomezantsoa a salué la combativité de son équipe : « Nous sommes encore en phase d'adaptation avec nos nouvelles recrues : Balita, Lalane, Jinidy ou encore Luc, mais les joueurs ont tout donné et nous avons su arracher la victoire. Il manque encore un peu de cohésion, mais cela viendra progressivement, surtout sur le plan défensif. » Avec ces trois points, Elgeco Plus grimpe à la troisième place du classement avec 4 points, derrière Disciples FC (6 points) et l'AS Saint Anne (4 points). L'Uscafoot, battu pour la deuxième fois, reste englué à la 7e position.