Congo-Kinshasa: Reprise normale de la vie à Uvira, confirme le gouverneur Purusi

La vie a repris son cours normal dans la ville d'Uvira, après le retrait des troupes rebelles de l'AFC/M23, soutenues par l'armée rwandaise.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a confirmé cette information lors de son passage, mardi 20 janvier, au cours de l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi.

Le chef de l'exécutif provincial a rassuré sur la situation sécuritaire de cette cité stratégique du Sud-Kivu, confirmant que les forces loyalistes contrôlent désormais la ville.

Fort de ce constat, Jean-Jacques Purusi a également annoncé le rétablissement imminent de l'autorité de l'État dans cette partie du pays.

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu, qui suivait la situation de près, devrait s'installer officiellement à Uvira dans les prochains jours pour coordonner la gestion de la cité et la stabilisation de la zone.

Appel au retour des déplacés et réfugiés

Le gouverneur a profité de cette tribune pour lancer un appel pressant aux milliers de compatriotes ayant fui les atrocités. Il exhorte les populations réfugiées dans les pays voisins (notamment au Burundi et en Tanzanie) ainsi que les déplacés internes à regagner leurs foyers. « La situation est sous contrôle. Nous appelons nos frères et soeurs à revenir pour reconstruire ensemble notre entité », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient alors que le gouvernement central, sous la direction de la Première ministre Judith Suminwa, multiplie les réunions stratégiques à Kinshasa pour organiser la réponse humanitaire et sécuritaire dans cette partie de la province.