Madagascar: Sortie Trail Tsiafajavona - Soixante aventuriers en balade sur le ciel d'Ankaratra

21 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Le numéro un malgache de l'ultra-trail organisera la deuxième édition de la Sortie Trail Tsiafajavona. En nombre limité, 60 privilégiés auront l'occasion de savourer la beauté du troisième plus haut sommet du pays.

La Sortie Trail Tsiafajavona, c'est autre chose. Cette deuxième édition, initiée par Jeannot Avotraniana, alias Alvine, se tiendra le week-end du 7 février prochain, aux alentours de l'Ankaratra. Les inscriptions sont déjà closes et 60 traileurs prendront part à ce rendez-vous, qui n'est pas une compétition au sens classique, mais une sortie dédiée à l'entraînement et à la découverte de nouveaux sites remarquables de la région.

Pourtant, les parcours menant au sommet ne sont pas de tout repos : 42 km avec 2 500 m de dénivelé positif et 30 km avec 1 600 m D+. Aucune barrière horaire n'est imposée. Les participants partiront ensemble de Tana la veille, le vendredi après-midi. Le départ sera donné à 5 heures, depuis le terrain de football du Collège Ankaratra, pour rallier le sommet du Tsiafajavona avant de boucler le circuit.

Le retour vers Tana est prévu le dimanche. « Les participants sont libres, chacun à son rythme, et peuvent terminer jusqu'à 18 heures. Le parcours est balisé et accompagné d'une trace GPX, inutile d'attendre les autres. Il n'y aura pas de médaille finisher », explique Alvine. Culminant à 2 650 mètres d'altitude, le Tsiafajavona se distingue par ses paysages à couper le souffle.

La première partie du parcours traverse encore des zones forestières techniques, avant de laisser place à des chaînes montagneuses verdoyantes. « J'ai commencé à étudier le parcours du Tsiafajavona en novembre 2024. Son altitude m'a immédiatement séduit, notamment pour le travail en montée, d'où l'idée de cette première sortie en 2025. C'est un site très intéressant et proche de Tana. Toutefois, le nombre de participants est limité à 60 pour des raisons logistiques. J'ai maintenu les distances de 30 et 42 km, car personne ne s'intéresse vraiment au 15 km », ajoute-t-il. Pour l'heure, Alvine n'envisage pas encore d'organiser une véritable course sur le Tsiafajavona, préférant se concentrer sur cette sortie trail.

