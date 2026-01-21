Congo-Kinshasa: Assassinat de 6 activistes de la société civile en Ituri en 2025

21 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Six acteurs de la société civile de l'Ituri ont été tués et 43 autres ont été victimes d'attaques ou de menaces de mort au cours de l'année 2025.

Le Réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme a liv ré ces statistiques, mardi 20 janvier, au cours d'une rencontre organisée à Bunia, chef-lieu de la province.

Pour Meda Mpiana, membre du réseau de protection, ces chiffres illustrent la dangerosité du travail de monitoring dans une province en proie aux conflits armés.

Elle a indiqué que les défenseurs des droits humains sont souvent pris pour cibles en raison de leurs dénonciations des abus commis contre les populations civiles : « Cette situation est alarmante et met en danger la vie de ceux qui sont censés être les porte-voix des sans-voix ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants à la rencontre ont insisté sur la nécessité de sortir de la confrontation pour aller vers une collaboration plus étroite avec les services de sécurité et les autorités administratives.

Vulgariser les instruments juridiques de protection

L'un des enjeux majeurs de cet échange est la création d'espaces permanents de dialogue interactif.

Marc Djeta, l'un des intervenants, souligne que ce rapprochement passe par une meilleure connaissance de la loi : « L'objectif est de vulgariser les instruments juridiques qui protègent spécifiquement les défenseurs des droits humains. Si les autorités connaissent mieux nos droits et nos devoirs, le climat de confiance pourra s'installer ».

Ce programme de renforcement des capacités et de protection est actuellement mis en œuvre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo.

Bénéficiant de l'appui financier de l'Union européenne, il vise à réduire drastiquement les menaces pesant sur la société civile et à instaurer une culture de respect mutuel entre les activistes et l'État.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.