Madagascar: Concert de midi - La 165e édition avec Ami Choir

Une ouverture en harmonie pour cette nouvelle année. Pour le 165e concert classique de midi, Ami Choir, ou la chorale de l'Anglican Music Institute, donne le ton à cette nouvelle saison. Le 27 janvier, ils seront sur la scène de l'IFM Analakely et laisseront les voix sublimes et les partitions intemporelles transporter le public, le temps d'une escapade musicale. Au programme, chants a cappella de Francis Poulenc, des titres de Stacey Gibbs et certains de la compositrice mexicaine Consuelo Velasquez.

Rendre la musique classique familière et accessible aux plus jeunes. C'est l'objectif de l'Anglican Music Institute. L'école les forme pour devenir de talentueux et d'indispensables chefs de chœur, d'excellents musiciens, ténors et sopranos.

Fondé en 2006 par le missionnaire coréen Oksun Kim, l'établissement s'est fixé pour but de donner une formation de haut niveau, d'enseigner la musique classique en particulier et de professionnaliser ses étudiants.

Il a comme vocation de louer Dieu à travers la musique, de prêcher la Bonne Nouvelle, de former les leaders spirituels dans leurs connaissances musicales et aussi de promouvoir la musique classique dans tout Madagascar. L'Institut dispense un enseignement musical de grande qualité et contribue largement au développement individuel et collectif.