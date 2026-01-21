Madagascar: Immigration clandestine vers Mayotte - 19 individus interpellés à Nosy Be

Dix-neuf personnes ont été interpellées par la Gendarmerie nationale à Nosy Be, dimanche dernier, alors qu'elles s'apprêtaient à rejoindre clandestinement l'île de Mayotte par voie maritime.

Cette tentative de traversée illégale s'inscrit dans une série de faits similaires régulièrement enregistrés dans cette zone du nord-ouest de Madagascar, connue comme l'un des principaux points de départ des migrants clandestins vers l'archipel des Comores.

Selon les informations recueillies, les individus arrêtés comptaient embarquer à bord d'une pirogue motorisée pour effectuer la traversée nocturne vers Mayotte. Lors de la fouille de l'embarcation, les forces de l'ordre ont également découvert trois sacs contenant du cannabis, laissant supposer un possible lien entre le trafic de stupéfiants et les filières d'immigration clandestine.

Ce n'est pas la première fois que de telles opérations sont déjouées à Nosy Be. Depuis plusieurs années, les autorités constatent une recrudescence des tentatives de départ illégal, motivées notamment par la recherche de meilleures conditions de vie et d'opportunités économiques à Mayotte.

Malgré les risques élevés liés à la traversée en mer, souvent effectuée à bord d'embarcations de fortune, de nombreux candidats à l'exil continuent de s'en remettre à des réseaux de passeurs.

La gendarmerie, en collaboration avec les autorités maritimes, intensifie les patrouilles et les opérations de contrôle afin de lutter contre ces pratiques dangereuses et illégales. Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de cette tentative de traversée et déterminer l'origine des stupéfiants saisis. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête.