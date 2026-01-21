Madagascar: Rugby à XV/Élite fédérale 2 - Un duel de quartier en perspective ce dimanche

Le championnat de Madagascar de rugby à XV, élite fédérale 2, se poursuit ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Quatre rencontres sont au programme, avec en ouverture à 9h le duel entre 3FAI Ambalavao Isotry et SCB Besarety. Une occasion pour Besarety de confirmer sa place dans le top 3 du groupe B.

FTAM Mandrangobato affrontera RCSA Anosibe à 10h30, avant 3F5 Ambohi-tsiry - XV Family Vondrona à midi. La journée se clôturera à 14 h par l'affiche entre ROSA Antohomadinika, leader provisoire du groupe B, et FTBA Andohatapenaka.

L'enjeu pour chaque club est de viser les quatre premières places de chaque poule pour rester dans l'élite fédérale 2 avant de viser les quarts de finale.