Madagascar: Rugby à XV/Élite fédérale 2 - Un duel de quartier en perspective ce dimanche

21 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le championnat de Madagascar de rugby à XV, élite fédérale 2, se poursuit ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Quatre rencontres sont au programme, avec en ouverture à 9h le duel entre 3FAI Ambalavao Isotry et SCB Besarety. Une occasion pour Besarety de confirmer sa place dans le top 3 du groupe B.

FTAM Mandrangobato affrontera RCSA Anosibe à 10h30, avant 3F5 Ambohi-tsiry - XV Family Vondrona à midi. La journée se clôturera à 14 h par l'affiche entre ROSA Antohomadinika, leader provisoire du groupe B, et FTBA Andohatapenaka.

L'enjeu pour chaque club est de viser les quatre premières places de chaque poule pour rester dans l'élite fédérale 2 avant de viser les quarts de finale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.