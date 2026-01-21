Afrique: Classement FIFA - Le pays grimpe d'une marche

Première actualisation de l'année. Madagascar gagne une place, du 105e au 104e rang au nouveau classement de la FIFA publié lundi soir. Cette progression est due au mouvement et aux résultats des autres pays africains en lice à la CAN au Maroc, car Madagascar n'a disputé aucun match officiel depuis la précédente actualisation du 22 décembre.

La Grande Île grimpe également de trois marches sur le continent africain, de la 24e à la 21e place. Les Comores talonnent de près, classées 106e, soit trois places gagnées, et se trouvent au 22e rang en Afrique. Les trois autres îles de la région stagnent à leur précédent classement : les Maldives 173e, Maurice 176e et les Seychelles 203e.

Le Maroc conserve le fauteuil de leader en Afrique et accède historiquement au top 10 mondial en occupant le 8e rang mondial, soit trois marches grimpées. Le Sénégal, fraîchement champion d'Afrique en titre, se propulse de la 19e à la 12e place, devant le Nigéria (26e), l'Algérie (28e), l'Égypte (31e), la Côte d'Ivoire (37e), le Cameroun (45e), la RD Congo (48e), le Mali (54e) et l'Afrique du Sud (60e).

Le top 7 mondial reste inchangé. L'Espagne conserve la tête du classement devant l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal et les Pays-Bas. Le Maroc occupe désormais la 8e place en devançant la Belgique et l'Allemagne. La prochaine publication du classement est prévue le 1er avril.