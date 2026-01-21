Madagascar: Nosy-Be - Dix-neuf migrants arrêtés avec trois sacs de cannabis

21 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

À Nosy-Be, dix-neuf personnes ont été arrêtées alors qu'elles s'apprêtaient à partir vers Mayotte de façon clandestine. La majorité était des femmes. Elles ont été interceptées le 18 janvier par la gendarmerie de Hell-Ville.

Le groupe se préparait à embarquer sur une vedette bleue équipée d'un moteur hors-bord. Lors de la fouille, les gendarmes ont découvert des jerricans de carburant, des sacs de vivres et trois sacs remplis de cannabis. Cette saisie montre que ces traversées illégales ne concernent pas seulement des migrants, mais aussi des trafics qui profitent de la fragilité des candidats au départ.

Quelques jours plus tôt, dans la nuit du 15 janvier, des dizaines de Malgaches ont été interpellés au sud de Mayotte. Cette opération prouve que la migration continue malgré les arrestations répétées.

Les réseaux organisent les voyages en série et beaucoup de compatriotes parviennent encore à franchir les contrôles. Comment expliquer que tant de bateaux ou vedettes quittent les côtes sans être repérés ? Les failles sont évidentes et elles coûtent cher en vies humaines.

