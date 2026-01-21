Madagascar: Un cyclone menace le Sud-Ouest

La direction générale de la Météorologie met en garde les habitants du Sud-Ouest face à un risque cyclonique. Plusieurs districts sont placés en alerte jaune.

Le district d'Ampanihy se prépare face à un risque cyclonique imminent. La direction générale de la Météorologie alerte les habitants du Sud-Ouest sur l'impact probable d'un cyclone dans cette région. « Il est prévu qu'un cyclone touche la région Atsimo-Andrefana demain (ce jour) », a expliqué hier Zo Rakotomavo, directeur des recherches et du développement hydrométéorologiques.

Selon le communiqué spécial publié par Météo Madagascar hier à 17 heures, le système devrait atteindre la côte du Sud-Ouest, entre Anakao et Androka/Ampanihy, ce matin, entre 6 h et 12 h.

Hier après-midi, Ampanihy a été placé en alerte jaune. « Des mesures de préparation ont été mises en place et des avis ont été diffusés. Les communes potentiellement concernées, comme Androka et Itampolo, se sont également réunies pour organiser les préparatifs face au cyclone », précise Ellyan Zafisoamiaraka Mampitombo, chef du district d'Ampanihy. Dans ce district, certains pêcheurs ont suspendu leurs activités. « C'est pour éviter des accidents. La mer commence déjà à s'agiter», note cette source.

Un centre opérationnel est installé à Toliara ainsi que dans les districts concernés, et le Comité de gestion des risques et des catastrophes (CGRC) a été informé face à cette menace cyclonique. Des sites d'hébergement ont été identifiés, mais aucun déplacement de population n'avait encore eu lieu hier. « Un plan d'action a déjà été élaboré et sera appliqué », ajoute le responsable.

Vigilance jaune

Le système évoluait dans le canal du Mozambique, à environ 495 km à l'ouest d'Itampolo/Ampanihy, hier à 15 heures. Classée dépression tropicale, la perturbation générait des vents de 55 km/h, avec des rafales atteignant 75 km/h près du centre. Elle se serait renforcée et serait devenue un cyclone dans la nuit de mardi à mercredi. Son déplacement s'effectue vers l'est à une vitesse de 25 km/h.

La direction générale de la Météorologie a placé en vigilance jaune les districts de Toliara I-II, Betioky-Atsimo, Ampanihy, Beloha et Tsihombe. « Les habitants de ces zones sont invités à respecter immédiatement les mesures d'alerte », informe Météo Madagascar.

Une forte pluviométrie est attendue le long des côtes, pouvant provoquer des inondations et la montée des cours d'eau. Elle pourrait atteindre 40 à 80 mm en 24 heures. Une vigilance jaune pour fortes pluies est ainsi en vigueur pour les districts d'Ihorombe, d'Anosy, d'Atsimo Atsinanana, de Morombe, d'Ankazoabo, de Benenitra, de Bekily, de Sakaraha et d'Ambovombe. Les usagers de la mer, de Morombe à Tolagnaro, sont par ailleurs invités à ne pas prendre la mer, les conditions météorologiques devant se détériorer rapidement.