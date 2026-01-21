Madagascar: Ambohitrimanjaka - Six présumés bandits abattus par la police

Une opération menée par la Police nationale a tourné à l'affrontement armé dans la soirée du lundi 19 janvier 2026, dans la commune rurale d'Ambohijanaka, district d'Antananarivo Atsimondrano. Six individus, présentés comme des membres d'un gang criminel, ont été mortellement atteints par des tirs de la police lors d'une intervention visant à prévenir une attaque imminente.

Selon des sources policières concordantes émanant de l'Unité spéciale d'intervention de la police nationale (USI), des renseignements fiables faisaient état d'un projet d'attaque armée planifié par un groupe de malfaiteurs opérant dans la zone d'Ambohijanaka et ses environs.

Informés à temps, les éléments de la Police nationale ont immédiatement mis en place un dispositif de surveillance et de prévention afin de contrecarrer toute tentative de passage à l'acte. Au terme des filatures effectuées durant la journée, il a été établi que le groupe était composé de huit individus.

L'intervention décisive s'est déroulée aux alentours de 20 h 30. À la vue des forces de l'ordre, les suspects auraient ouvert le feu en premier, provoquant un échange de tirs entre les deux camps.

À l'issue de cette confrontation, six individus ont été mortellement touchés par les balles de la police, tandis que deux autres ont réussi à prendre la fuite. Des armes ont été retrouvées en leur possession, notamment deux pistolets de fabrication artisanale ainsi que quatre longs couteaux.

D'après les informations recueillies, ces individus sont connus pour leur implication présumée dans des actes de banditisme, tels que les cambriolages et les agressions à main armée, notamment dans les secteurs d'Ambohijanaka et d'Ambohidratrimo.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'Opération Mahomby », actuellement menée par la Police nationale dans la capitale et ses périphéries. Cette opération d'envergure vise à lutter activement contre la recrudescence des actes de banditisme, à démanteler les réseaux criminels et à renforcer la sécurité des populations. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes des faits, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les deux individus en fuite.