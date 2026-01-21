Congo-Kinshasa: Maxime Prévot encourage la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot a encouragé, mardi 20 janvier, la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC.

Il a formulé cette requête en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Sur son compte X, le chef de la diplomatie belge a souligné la convergence de vues entre Bruxelles et Kinshasa sur la résolution du conflit :

« Nous avons réaffirmé notre engagement pour une solution pacifique dans l'Est de la RDC et le respect pour son intégrité territoriale, et encouragé un dialogue national inclusif ».

Maxime Prévot a également insisté sur le fait que la Belgique demeure un « partenaire stratégique » déterminé à agir pour que les puissances européennes se mobilisent davantage face à la « situation humanitaire dramatique » subie par les populations vivant dans les zones occupées par les rebelles.

Le forum de Davos intervient dans un contexte de diplomatie active où la RDC cherche à consolider ses soutiens internationaux pour obtenir un retrait définitif des troupes étrangères et de leurs alliés du sol congolais.

Le gouvernement belge a profité de cette occasion pour réitérer son soutien indéfectible à la souveraineté congolaise face à l'agression dans la partie orientale du pays.

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu le même mardi avec le roi Philippe de Belgique.