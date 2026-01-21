Afrique: Tempête Harry/ Tunisie - Greenpeace MENA appelle les pollueurs historiques à assumer leurs responsabilités face aux dégâts liés au climat

Tunis — L'organisation Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord a appelé, hier mardi, les pollueurs historiques à assumer leurs responsabilités face aux pertes répétées subies après chaque catastrophe climatique en fournissant aux pays concernés les financements climatiques nécessaires à l'adaptation et en mettant rapidement fin à la dépendance aux combustibles fossiles pour réduire les émissions des gaz à effet de serre (GES) à la source.

Cet appel intervient en réaction aux inondations meurtrières qui ont frappé plusieurs régions de Tunisie, faisant quatre morts, déplaçant des dizaines de personnes et causant d'importants dégâts aux infrastructures. Cette catastrophe est survenue à la suite de la tempête « Harry », qui a duré plusieurs heures, paralysant la vie quotidienne et déclenchant des appels à l'aide dans de nombreuses zones, avec des précipitations sans précédent, parmi les plus intenses enregistrées depuis plus de 70 ans, a rappelé l'organisation.

L'organisation estime que la prévention des tragédies futures est possible, à condition d'engager sans délai une action climatique urgente.

Kenzie Azmi, responsable régionale des campagnes chez Greenpeace MENA, a à cet effet déclaré "qu'il s'agit d'une tragédie récurrente, indissociable de la réalité du dérèglement climatique. Combien de proches devrons-nous encore perdre ? Combien de fois les populations seront-elles contraintes de reconstruire routes, maisons et infrastructures, pour les voir détruites à nouveau? "

Et d'enchaîner "nos communautés subissent les conséquences d'une crise à laquelle elles n'ont contribué que de manière marginale. La responsabilité de la Tunisie ne dépasse pas 0,05% des émissions mondiales cumulées de dioxyde de carbone, comparée, par exemple, à celle des Etats-Unis, qui à elle seule est responsable de plus de 20% du total historique mondial".

"Ces catastrophes ne sont ni aléatoires ni de simples phénomènes naturels, mais le résultat direct du changement climatique, causé par des décennies d'expansion de l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Nos pays font aujourd'hui face à un défi urgent : garantir les financements nécessaires à l'adaptation et assurer la redevabilité climatique, ce qui ne peut se faire sans demander des comptes aux responsables de la crise. Les pollueurs historiques portent une responsabilité majeure dans la crise climatique en raison de leurs émissions prolongées et de leur dépendance persistante aux combustibles fossiles" a-t-elle conclu.