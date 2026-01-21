Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le Conseil des ministres convoque le corps électoral

Le Conseil des ministres de la République du Congo s'est réuni le 20 janvier à Brazzaville sous la présidence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Des projets de décrets et de lois ont été adoptés et le corps électoral est convoqué pour le 15 mars 2026.

Sept points figuraient à l'ordre du jour : trois projets de loi, trois projets de décret dont l'un portant sur la convocation du corps électoral et des nominations. Tous les projets ont été approuvés par le Conseil des ministres et transmis au Parlement.

Recherche scientifique et innovation

La ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel Adouki, a présenté au nom du ministère en charge de la recherche scientifique un projet de loi visant à moderniser la recherche scientifique et à en faire un levier de la diversification économique via les hautes technologies. Le texte qui a pour objectif d'arrimer la recherche aux objectifs de développement, propose dix axes majeurs notamment l'interdisciplinarité, la reconnaissance sociale et la promotion des chercheurs, le renforcement de la diplomatie scientifique.

Santé et veille sanitaire

Le ministre de la Santé et de la population, Jean Rosaire Ibara, a soumis un projet de loi créant l'Institut national de biologie et de veille sanitaire (INBVS) à Pointe-Noire. Adoptant l'approche "One Health" (« Santé unique ») de l'OMS, cet institut permettra d'améliorer la réactivité épidémiologique, de renforcer les diagnostics, de soutenir la recherche biomédicale, la pharmacovigilance et les partenariats internationaux face aux épidémies et maladies endémiques. Il vise à intégrer à terme une dimension universitaire et de recherche.

Réforme du système éducatif

Luc Joseph Okio, ministre délégué en charge de la réforme de l'État, a défendu pour sa part un projet de loi réorganisant l'éducation. Le texte examiné avait été validé durant les assises des états-généraux de l'éducation nationale en janvier 2024.

Tout en reprenant les principes généraux de la loi de 1995, il innove sur différents points notamment l'éducation préscolaire, dont la troisième année est rendue obligatoire, ou encore la durée de l'enseignement primaire fixée à 5 ans au lieu de 6, avec un cours préparatoire unique et un contrôle continu en CM2.

L'enseignement technique est structuré sur les bases de l'enseignement général et le brevet de technicien supérieur (BTS) consacré comme diplôme d'Etat. Le système international (LMD) est étendu à tout l'enseignement supérieur et un Haut conseil de l'éducation nationale de la formation et de la recherche (HCENFR) est créé, placé sous l'autorité du premier ministre.

Convocation du corps électoral

Des projets de décrets ont également été soumis à l'examen du Conseil. On retiendra, sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, en particulier le projet de décret portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l'élection du président de la République.

Le calendrier est ainsi défini : vote par anticipation des agents de la force publique le jeudi 12 mars 2026 et vote général le dimanche 15 mars 2026. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera du 28 février au 13 mars 2026, avec une journée dite de « silence électoral » le 12 mars. Ce projet de décret approuvé par le Conseil des ministres est conforme à la Constitution.

Affaires foncières et conseil économique

Au rang des affaires foncières et du domaine public, le ministre d'Etat Pierre Mabiala a soumis l'examen d'un projet de décret par lequel Eni Congo reçoit l'autorisation d'occuper une réserve foncière de l'Etat de 15 hectares dans le district de Loudima (Bouenza) en vue de la construction et de l'exploitation d'une unité industrielle de production d'huile oléagineux. La durée légale d'occupation est fixée à 20 ans.

Le ministre de l'Economie du plan et de l'intégration régionale, Ludovic Ngatse, a pour sa part soumis au conseil des ministres un projet de décret organisant le secrétariat général du Conseil économique, social et environnemental tel que défini dans la loi de 2018 avec des innovations, en particulier une nouvelle direction environnementale et de nouveaux services.

Enfin, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Pour le Chemin de fer Congo Océan (CFCO) : Félicité Célestine Omporo Enouany (présidente du conseil d'administration), Jean-Bedel Tity Lomouel (directeur général), Jésus Providence Niazaire (directeur général adjoint).

Pour l'Agence nationale de l'Aviation civile (ANAC) : Romo Boris Flodadi Makaya Batchi (directeur général).

La séance s'est terminée par les vœux du gouvernement au président de la République. Le Premier ministre a rappelé à cette occasion que les membres du gouvernement demeurent entièrement mobilisés derrière le chef de l'Etat. Le président de la République, répondant à ses vœux, a souhaité au peuple congolais et aux membres du gouvernement une année de réalisation personnelle et collective.