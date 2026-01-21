Tunisie: Disparition de quatre marins au large de Teboulba - Les recherches se poursuivent

21 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Les opérations de recherche des quatre marins-pêcheurs portés disparus au large des côtes de Teboulba, dans le gouvernorat de Monastir, se poursuivent depuis la matinée de mercredi, a indiqué le directeur régional de la protection civile à Monastir, Raouf Marouani.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Marouani a précisé que l'embarcation des pêcheurs avait quitté le port de Teboulba le 19 janvier courant à 13h00, avec cinq marins à son bord. Le bateau a chaviré au large de l'île de Kuriat, à environ un demi-mille nautique des côtes.

L'un des marins a réussi à atteindre l'île à la nage et à donner l'alerte, a-t-il ajouté.

Selon le responsable, des unités de la garde maritime et de la protection civile procèdent actuellement au ratissage de la zone, mobilisant une vedette, plusieurs jet skis, ainsi qu'une équipe conjointe de plongeurs. Une autre équipe de la protection civile a également été dépêchée pour le ratissage du littoral.

Plus tôt dans la journée, le président du syndicat des marins-pêcheurs de Teboulba, Adnane Nakkabi, avait déclaré à un média local que tout contact avec les marins était rompu depuis la matinée de mardi.

