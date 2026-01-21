Tunisie: « Les conditions météorologiques connaitront une amélioration, vendredi, avant d'enregistrer de nouvelles perturbations, durant le week-end »

Tunis — « Les conditions météorologiques connaitront une amélioration notable, vendredi, avant d'enregistrer de nouvelles perturbations, durant le week-end », a indiqué l'ingénieur principal à l'Institut National de la Météorologie (INM), Mondher Mrabet, mercredi, dans une déclaration à l'agence TAP.

Mrabet a précisé que des perturbations météorologiques seront favorables, à l'apparition de nouvelles perturbations samedi et dimanche, sur les différentes régions du pays, lesquelles seront moins intenses mais avec des disparités entre les grandes zones (nord, sud, est et ouest).

Il a rassuré, toutefois, que ces perturbations seront maitrisables d'autant que les averses seront modérées, et oscilleront entre 20 et 30 mm, pour ne pas dépasser les 40 mm.

L'ingénieur principal de l'INM a expliqué, en outre, que les perturbations météorologiques, enregistrées ces derniers jours, sont dues à « une dépression en attitude dans les couches supérieures de l'atmosphère (laquelle génère des masses d'aires froides), associée à une dépression au niveau de la mer, centrée sur le golfe de Gabes (engendrant l'apparition de masses d'aires chaudes) ; ce qui favorise l'apparition de cellules orageuses et la chute d'importantes quantités de pluies ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et de rappeler, dans ce cadre, que la Tunisie a enregistré, entre lundi 19 janvier à 7h et mardi 20 janvier à 7h, un nouveau record en matière des quantités de pluies, avec des cumuls jamais enregistrés, depuis le début de l'enregistrement des paramètres météorologiques, s'élevant à 242 mm, à Lamta Sayada (gouvernorat de Monastir). L'ancien record national s'élevait à 185 mm (à la ville de Tunis, durant l'année 2003).

Pour ce qui est de cumuls de précipitations enregistrés, durant les dernières 24 heures (de mardi à 7h00 jusqu'au mercredi à 7h00), il a fait savoir qu'ils ont atteint 188 mm à Béni Khaled et 140 mm à Menzel Bouzelfa (gouvernorat de Nabeul) ; 110 mm à Boumhal (gouvernorat de Ben Arous), 86 mm à Raoued (gouvernorat de l'Ariana) ; 81mm à la Goulette (gouvernorat de Tunis) ; 62 mm à Mateur (gouvernorat de Bizerte) ; 54 mm à Tebourba (gouvernorat de Mannouba)...

Mrabet a affirmé, aussi, qu'aujourd'hui, « le temps sera parfois nuageux avec des pluies temporairement orageuses sur le nord, puis progressivement l'après-midi, sur le centre et localement sur le sud. Le vent soufflera du secteur nord, fort à très fort, sur le nord, et faible à modéré, ailleurs ; alors que la mer sera agitée sur le nord, et très agitée ailleurs ».

D'après lui, demain jeudi, la situation météorologique sera marquée par des passages nuageux sur la plupart des régions. « Les nuages seront abondants, parfois, sur les zones côtières du nord, avec la chute de pluies éparses, le matin. Les cellules nuageuses couvriront, progressivement, vers la fin de la journée, le reste des régions nord, et localement, le centre et le sud », a-t-il ajouté.