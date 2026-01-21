L'honorable Hamat N.K. Bah, leader du Parti de la Réconciliation Nationale, et ministre des Ressources Foncières, de l'Administration Locale et des Affaires Religieuses, a réitéré son ambition de longue date de devenir président de la Gambie. « C'est une aspiration réelle, tenace et inébranlable depuis 1996. » Malgré cela, il a promis sa loyauté au président Adama Barrow, et ce, en raison de son leadership et de son dévouement pour l'union, la paix et la stabilité du pays.

Mr Bah a fait cette déclaration lors d'un meeting du Parti de la Réconciliation Nationale dimanche à Lumen Sanjal, dans la Région de North Bank. Le ministre des Ressources Foncières, de l'Administration Locale et des Affaires Religieuses a révélé qu'il nourrit ambition de conquérir la présidence depuis le 9 septembre 1996. « C'est une aspiration réelle, tenace et inébranlable. »

« J'entretient une aspiration présidentielle depuis le 9 septembre 1996. Elle est réelle et profondément ancrée en moi. Mon désir de devenir Président de la République est inébranlable, et je suis déterminé à assouvir mon ambition. Je ne sacrifierai mon aspiration présidentielle pour personne, » a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre des Ressources Foncières, de l'Administration Locale et des Affaires Religieuses a soutenu que son parti, le Parti de la Réconciliation Nationale, soutiendra la candidature présidentielle du président Barrow en 2026 tout en préservant son indépendance et son identité. Il a insisté sur l'importance d'un respect mutuel dans les alliances politiques, soulignant qu'il défendra toujours les intérêts de son parti.

Mr Bah a ajouté que le Parti de la Réconciliation Nationale est reconnaissant au président Barrow pour avoir créé une atmosphère de coopération et de solidarité entre les partenaires de la coalition. Il a assuré le président Barrow de la loyauté « indéfectible » de son parti dans leur marche commune vers l'élection présidentielle de 2026.

« Nous avons deux partis politiques qui coopèrent, collaborent et œuvrent ensemble en vue d'assurer la réélection du président Barrow en 2026, » a-t-il déclaré.

Il a promis qu'il défendrait toujours les intérêts de son parti et de ses supporters, observant que toute alliance politique doit être basée sur le partenariat et la réciprocité.

Mr Bah a poursuivi pour dire qu'il ne permettrait jamais que les intérêts de son parti ou de ses membres soient négligés dans une coalition ou entente politique. Il a affirmé que toute coopération doit être définie par un respect et une reconnaissance mutuels.

« Le président Barrow nous a démontré toutes les qualités d'un bon leader : je ne pourrais donc renoncer à ma promesse de soutenir son aspiration présidentielle, » a-t-il déclaré.

Mr Bah a exprimé sa loyauté au président Barrow, qu'il a félicité pour son leadership marqué par « l'honneur, le respect, et la dignité, » et ce, bien qu'il ait réaffirmé une aspiration présidentielle de longue date.

Le Parti de la Réconciliation Nationale était membre de la coalition de l'opposition de 2016 qui a conduit le président Barrow au pouvoir, mettant ainsi fin aux 22 ans de règne de l'ancien président Jammeh.

Depuis lors, Mr Bah a été une personnalité éminente du gouvernement du président Barrow, ayant initialement exercé les fonctions de ministre du Tourisme et de la Culture avant d'être nommé ministre des Ressources Foncières, de l'Administration Locale, et des Affaires Religieuses. AIPS Afrique et la CAF rendent hommage à Mr Pap Saine pour sa couverture médiatique de toute une vie de la CAN