Ile Maurice: L'engagement citoyen célébré à Belle-Rose

20 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

L'engagement citoyen et le dévouement au service de la société ont été mis à l'honneur ce dimanche lors de la cérémonie officielle du Best Citizen Award 2025, organisée par Prend Compte Lépep au Municipal Social Centre de Belle-Rose. L'événement, tenu en présence de plusieurs personnalités politiques, institutionnelles, ainsi que d'invités étrangers, a réuni des citoyens issus de différents horizons, reconnus pour leurs contributions remarquables dans les domaines social, éducatif, sportif et humanitaire, à Maurice comme à l'étranger.

Parmi les invités d'honneur figuraient notamment le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, le ministre du Tourisme, Richard Duval, ainsi que le junior minister au Tourisme, Sidney Pierre, soulignant l'importance accordée à l'initiative citoyenne et à l'engagement communautaire.

Lors de la cérémonie, plusieurs lauréats ont reçu leur certificat du Best Citizen Award 2025, saluant des parcours marqués par l'altruisme, la persévérance et un impact concret sur la société. Ont notamment été distingués : Sanjeev Teeluckdharry, pour ses contributions dans le domaine des activités sociales ; Kimberley Le Court Pienaar et Noemi Alphonse, pour leur engagement et leur rayonnement dans le sport à Maurice et à l'international ; Yasminabhai Valljee, pour son action dans le secteur éducatif ; ou encore Vanisha Devi Mohur, pour son implication dans le domaine du bien-être et de l'action sociale.

Dans son allocution, la direction de Prend Compte Lépep a rappelé que cette distinction vise avant tout à «valoriser des citoyens ordinaires aux actions extraordinaires», souvent œuvrant dans l'ombre, mais dont l'impact est durable et essentiel au développement social du pays.

La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'émotion, ponctuée de messages forts sur la solidarité, la responsabilité citoyenne et l'importance de l'engagement individuel au service du collectif.

