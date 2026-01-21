Cote d'Ivoire: Robert Beugré Mambé reconduit au poste de Premier ministre

En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reconduit, ce mercredi 21 janvier dans la matinée, Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre. Cette nomination intervient un mois après la large victoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections législatives.

Robert Beugré Mambé, 74 ans, avait été nommé Premier ministre en octobre 2023. À l'époque sa nomination avait déjoué tous les pronostics. Mais cette fois-ci, il n'y a pas forcément de surprise autour de ce choix.

Robert Beugré Mambé a relevé plusieurs défis, notamment l'organisation de la CAN en 2024. Il conduit les actions du gouvernement, et notamment la mise en oeuvre du PND, le programme national de développement. Et comme tant d'autres personnalités politiques du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), il a remporté les élections législatives de décembre chez lui, à Songon.

Une personnalité politique familière pour les Ivoiriens

Au moment de sa démission il y a deux semaines, Alassane Ouattara l'avait félicité pour son travail. « Le président a besoin d'un homme assidu, travailleur, qui sait prendre ses responsabilités », commente Kobénan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du RHDP.

C'est donc un visage familier pour les Ivoiriens et qui a fait ses preuves sur le terrain. Il reste maintenant une inconnue : la composition de l'ensemble du gouvernement, qui devrait intervenir sous peu. Tous ces changements sont observés de près, car c'est maintenant que se joue la « transition générationnelle » annoncée par Alassane Ouattara pour son quatrième mandat.

On a déjà eu de premiers indices samedi 17 janvier, avec l'élection de l'ancien Premier ministre, Patrick Achi, à la tête du perchoir. Reste à savoir quel rôle les autres ténors du RHDP vont jouer dans le gouvernement.