Afrique de l'Ouest: Les agriculteurs du Sahel obtiennent de meilleurs rendements en combinant plusieurs innovations

Les petits exploitants agricoles du Sahel, en Afrique de l'Ouest, sont confrontés à un climat difficile qui ne cesse de se détériorer. Les précipitations sont irrégulières, les températures augmentent, les sols se dégradent et les sécheresses sont de plus en plus fréquentes.

Au Mali et au Niger, des millions de ménages ruraux dépendent de l'agriculture pluviale. Ces contraintes constituent une menace pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.

En tant qu'économistes agricoles, nous menons des recherches sur l'impact des interventions climato-intelligentes sur les revenus agricoles et les revenus des agriculteurs. Nos dernières recherches se sont concentrées sur cinq cultures de base largement cultivées dans le Sahel : le niébé, l'arachide, le maïs, le millet et le sorgho. Nous avons examiné quelles technologies offraient les meilleurs avantages et quels facteurs favorisaient ou limitaient leur adoption.

Les données provenant de 3 371 petits exploitants agricoles dans huit régions agricoles du Mali et du Niger ont montré que les technologies intelligentes face au climat amélioraient considérablement le bien-être des agriculteurs. Les technologies agricoles intelligentes face au climat comprennent des variétés de semences améliorées, des produits agrochimiques et une gestion durable des terres. Elles sont conçues pour augmenter la productivité des cultures et renforcer la résilience face au stress climatique.

Les agriculteurs qui utilisent ces technologies ont déclaré des revenus et des recettes plus élevés que leurs homologues qui s'appuient uniquement sur des méthodes agricoles traditionnelles.

Les technologies intelligentes face au climat ont augmenté les rendements, réduit les pertes liées au climat et augmenté la production commercialisable. Par exemple, les variétés de semences améliorées ont stimulé la productivité et la tolérance à la sécheresse. Les produits agrochimiques ont renforcé la fertilité des sols et la santé des cultures. Et les pratiques de gestion durable des terres ont préservé l'humidité et la qualité des sols. Ensemble, elles ont rendu les exploitations agricoles plus résistantes aux précipitations irrégulières et aux chocs climatiques.

Cependant, un résultat clé est ressorti : des gains substantiels n'ont été enregistrés que lorsque les technologies ont été utilisées conjointement. Par exemple, la combinaison de semences améliorées et de produits agrochimiques a permis de maximiser le potentiel de production des cultures. La combinaison d'une gestion durable des terres et de produits agrochimiques a amélioré l'efficacité des nutriments et la santé à long terme des sols.

L'utilisation de combinaisons complètes ou partielles de ces technologies a permis de générer les bénéfices les plus élevés. Elle permet d'augmenter les revenus les revenus agricoles de plus de 181 000 francs CFA (307 dollars US) par hectare. Le recours à une seule innovation n'a offert que des avantages bien moindres.

Ces résultats mettent en évidence une idée simple mais puissante : l'agriculture intelligente face au climat est plus efficace qu'en tant que système cohérent et non comme une simple juxtaposition d'outils isolés.

Technologies agricoles intelligentes face au climat utilisées par les agriculteurs

Nous avons étudié trois catégories de technologies intelligentes face au climat couramment promues en Afrique subsaharienne.

Variétés de semences améliorées : variétés de cultures de base résistantes à la sécheresse, à maturation précoce ou résistantes aux maladies.

Gestion durable des terres : conservation des sols et de l'eau, cultures intercalaires, rotation des cultures, paillage, amélioration de l'espacement et travail minimal du sol.

Produits agrochimiques : engrais et pesticides.

La recherche a identifié six modes d'utilisation, allant des non-utilisateurs aux agriculteurs qui utilisaient les trois technologies en même temps.

Lieu de la recherche

L'étude a porté sur huit grandes régions agricoles du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou) et du Niger (Tillabéry, Dosso, Maradi, Zinder).

Ces régions constituent l'épine dorsale de la production céréalière et légumineuse au Sahel, mais elles font également partie des zones les plus vulnérables au climat dans le monde. Les précipitations sont faibles et irrégulières, les sols sont lessivés et la plupart des agriculteurs dépendent entièrement des systèmes pluviaux.

Les ménages agricoles sélectionnés pour l'étude couvrent 32 communes et 320 villages, ce qui offre une bonne représentation des conditions agricoles locales.

Nos recherches ont montré qu'environ 85,5 % des agriculteurs ont adopté au moins une technologie intelligente face au climat. Le groupe le plus important - 25,1 % (845 agriculteurs) - a utilisé deux technologies ensemble, le plus souvent des produits agrochimiques combinés à une gestion durable des terres. Seuls 14,86 % (501 agriculteurs) ont utilisé les trois technologies simultanément.

Les modèles d'adoption différaient entre le Mali et le Niger, en fonction de la qualité des sols, des précipitations, de l'accès au marché et des services de vulgarisation.

La combinaison des technologies a apporté les plus grands avantages

Une conclusion claire s'est dégagée : les technologies fonctionnent mieux ensemble. Les agriculteurs qui ont utilisé conjointement des semences améliorées, des produits agrochimiques et une gestion durable des terres ont gagné environ 181 100 francs CFA (307 dollars US) de revenus de vente de récoltes par hectare et 115 000 francs CFA (195 dollars US) de revenus agricoles par hectare de plus que ceux qui ont utilisé des méthodes traditionnelles.

Les agriculteurs qui ont combiné les technologies ont obtenu des revenus de vente de récoltes et des revenus agricoles nettement plus élevés que ceux qui ont utilisé les technologies séparément.

Les agriculteurs qui ont utilisé uniquement des produits agrochimiques ont gagné environ 112 260 francs CFA (190 dollars américains) de plus en revenus de vente de récoltes par hectare que ceux qui ont utilisé des méthodes traditionnelles. Ils ont également obtenu 56 290 francs CFA (95 dollars américains) de plus en revenus agricoles par hectare.

Les résultats de nos recherches montrent un effet globalement similaire au Mali et au Niger.

Cela signifie que les programmes politiques devraient encourager des paquets de technologies et non des interventions isolées.

Facteurs favorisant ou entravant l'adoption

La recherche a en outre révélé que les décisions d'adoption des agriculteurs étaient influencées non seulement par les conditions agroécologiques (telles que le sol et la pluie), mais aussi par les caractéristiques des ménages et les ressources disponibles (actifs des ménages, revenus non agricoles, nombre total d'unités de bétail). Le soutien institutionnel, notamment le crédit formel, les services de vulgarisation et les organisations d'agriculteurs, joue également un rôle important dans ces décisions.

Ces facteurs augmentent la probabilité pour les agriculteurs d'utiliser les technologies. Ils agissaient comme des « facilitateurs d'adoption ». Sans eux, même les technologies efficaces pouvaient rester hors de portée.

Cependant, nous avons constaté que la taille importante des ménages, l'âge avancé des agriculteurs et les distances plus longues à parcourir pour se rendre aux champs décourageaient l'adoption.

Ces contraintes démographiques et infrastructurelles avaient autant d'influence que les conditions agronomiques, soulignant la nécessité d'investissements plus importants dans le développement rural.

Enseignements pour les politiques publiques

Le climat du Sahel devient plus rude, et non plus doux. Avec des températures qui augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, les systèmes agricoles doivent s'adapter rapidement. Les conclusions de cette étude orientent les décideurs politiques vers les interventions qui produiront les meilleurs résultats :

Promouvoir des ensembles de technologies plutôt que des interventions isolées : les programmes devraient encourager les agriculteurs à utiliser plusieurs technologies simultanément, plutôt qu'une seule à la fois.

Renforcer les services de vulgarisation : il est essentiel de former les agriculteurs à la bonne utilisation des technologies.

Améliorer l'accès au crédit : des prêts à faible taux d'intérêt pourraient favoriser l'adoption simultanée de plusieurs technologies.

Soutenir les organisations d'agriculteurs : les ONG et les agences gouvernementales peuvent aider à créer des groupes d'agriculteurs.

Investir dans les infrastructures rurales : la revitalisation des réseaux routiers ruraux réduirait les obstacles liés aux longues distances à parcourir pour se rendre aux parcelles agricoles et améliorerait l'accès aux intrants et aux marchés.