Cote d'Ivoire: Le gouvernement compte racheter les stocks de cacao qui s'entassent

En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce qu'il va racheter le stock de cacao qui s'entasse dans les coopératives et les zones de production depuis plusieurs semaines. En effet, les planteurs affirment ne pas avoir été payés, en raison notamment d'un engorgement.

« Un plan d'enlèvement des surplus du cacao va démarrer ces jours-ci », affirme Kobénan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Cela concerne 123 000 tonnes de cacao qui sont actuellement immobilisées dans les zones de production. Coût de cette opération : plus de 280 milliards de francs CFA (FCFA), soit près de 427 millions d'euros.

Cela va permettre de prendre le relais sur les contrats non-honorés par les opérateurs nationaux qui sont à court de liquidités. Mais ces derniers devront, dans un second temps, rembourser cette avance au Conseil du café-cacao (CCC).

Acheté au prix officiel fixé pour la campagne

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La production sera achetée à 2 800 FCFA le kilo, le prix officiel fixé pour la campagne principale, assure le ministre, qui espère que ces mesures vont produire des « effets concrets dans les prochains jours ». Le but de cette réponse, est dit-il, de décongestionner la situation sur le terrain et surtout, de payer les planteurs de cacao. Actuellement, ce sont près de 10 000 tonnes par jour de cacao qui sont achetées, selon le CCC.

Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Agriculture a par ailleurs donné quelques éléments de contexte pour comprendre ce « ralentissement » dans la commercialisation : il y a le contexte mondial, avec une baisse du prix du cacao de près de 30 % sur les marchés internationaux. À cela s'ajoute, selon le ministre, « des contraintes logistiques » dans les ports d'Abidjan et de San Pedro.