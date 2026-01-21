Afrique de l'Est: Un plan régional de lutte en gestation

L'océan Indien figure parmi les océans les plus pollués au monde, juste derrière le Pacifique, où plastiques, microplastiques et substances chimiques mettent en danger les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé des populations vivant le long des côtes. Face à cette urgence relevée par les récentes études et observations, les pays de l'Indianocéanie se mobilisent.

Notamment, à travers la Convention de Nairobi, un traité régional qui réunit les gouvernements, la société civile et le secteur privé autour d'un objectif commun : protéger les rivières, côtes et écosystèmes marins pour une région en bonne santé. La Convention offre un cadre de coopération, mobilise expertises et financements, et accompagne les États membres - Maurice, Comores, France, Kenya, Madagascar, Mozambique, Seychelles, Somalie, Tanzanie et Afrique du Sud - dans la résolution des défis environnementaux affectant toute la région.

C'est dans ce cadre, en collaboration avec la Convention de Nairobi, la Commission de l'océan Indien et l'Organe de lutte contre l'événement de la pollution marine que se déroule le Western Indian Ocean (WIO) Regional Capacity Building Programme on Marine Pollution Emergency Response. Ce, mené par l'Ocean Country Partnership Programme.

Un élément clé de ce programme est le symposium régional qui a actuellement lieu du 19 au 25 janvier à Zanzibar au Tanzanie. Les participants au symposium - autorités, scientifiques, acteurs régionaux et représentants de la société civile et du secteur privé - partageront expériences, savoir-faire et bonnes pratiques pour renforcer la préparation et la réponse aux pollutions marines dans la région de l'océan Indien occidental. Les échanges portent principalement sur la planification et la préparation aux in- cidents de pollution, les cadres légaux et d'indemnisation, la gestion des risques, ainsi que sur la résilience communautaire et la gouvernance inclusive, avec une attention particulière portée aux femmes et aux communautés locales.

Ce programme et le symposium régional visent à renforcer les capacités techniques et la coordination régionale des pays côtiers du WIO pour prévenir et répondre efficacement aux incidents de pollution marine. Ces initiatives visent aussi à soutenir le développement et l'endorsement du WIO Regional Contingency Plan, qui servira de guide pour les interventions de pollution marine. Elles permettront de finaliser une feuille de route destinée à sa possible adoption lors de la Nairobi Convention Conference of Parties (COP 12) attendue cette année.