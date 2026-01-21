Ile Maurice: Une opération de l'ERS

21 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une opération menée par les équipes de l'Emergency Response Service (ERS) a permis la découverte et la saisie de 198 plants de cannabis, le mardi 20 janvier 2026 au matin, à Choisy, dans la région de Baie-du-Cap.

Les policiers ont effectué une descente sur un terrain en friche après avoir obtenu des renseignements faisant état d'une possible culture illicite. Lors de la fouille, les forces de l'ordre ont découvert des plants de cannabis cultivés dans des sacs en plastique. Ces derniers étaient installés sur des plateformes improvisées, aménagées en hauteur sur des arbres du voyageur, communément appelés Ravenala.

Les plants mesuraient entre 75 centimètres et 1,25 mètre. Malgré plusieurs heures de surveillance policière sur les lieux, aucun suspect n'a été aperçu. Les policiers ont alors procédé à l'arrachage des plants, qui ont été sécurisés à des fins d'enquête. Les plateformes ainsi que le matériel utilisé pour la culture ont été démantelés sur place.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées dans cette plantation illégale.

