Ile Maurice: Mauritius Telecom déploie sa stratégie 2026-2029 - «Bridging Africa & Asia»

Mauritius Telecom (MT) a publié son plan stratégique pour la période 2026-2029, intitulé Bridging Africa & Asia. L'objectif est clair : faire de Maurice une passerelle digitale entre l'Afrique et l'Asie, en plaçant le numérique au coeur du développement du pays et de la région.

Le document détaille une vision à long terme, des principes directeurs et une feuille de route précise destinée à orienter les décisions des parties prenantes - gouvernements, partenaires, clients et collaborateurs - pour les années à venir. La colonne vertébrale de la stratégie repose sur une architecture unifiée destinée à positionner le pays comme hub digital régional.

Pour y parvenir, MT s'appuie sur quatre corridors opérationnels qui vont structurer les investissements et les services proposés. Le Connectivity Corridor vise à garantir des liaisons résilientes et à faible latence entre l'Afrique et l'Asie, facilitant l'échange d'informations et le trafic de données à grande échelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Financial Corridor s'attache à mettre en place des infrastructures sécurisées pour les transactions financières transfrontalières, essentielles à la fluidité des échanges commerciaux et financiers dans la région. L'AI & Compute Corridor se concentre sur des services souverains de données, de cloud et d'intelligence artificielle, afin de doter Maurice d'une capacité technologique régionale et fiable.

Enfin, l'Innovation & Scale-Up Corridor soutient le développement international des innovations locales, favorisant l'écosystème entrepreneurial et l'exportation des solutions mauriciennes vers les marchés voisins et mondiaux.

Éthique et sécurité

Deux initiatives nationales renforcent ce dispositif et ancrent la stratégie dans le contexte mauricien. AI Enablement for All encourage une adoption pratique et responsable de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, en veillant à ce que les entreprises et les administrations puissent tirer parti des technologies émergentes sans compromis sur l'éthique et la sécurité.

Le Digital Talent Pipeline, pour sa part, se concentre sur le développement des compétences et la préparation des carrières du futur, afin d'assurer que Maurice dispose des talents nécessaires pour soutenir sa transformation numérique et irriguer l'ensemble de l'économie régionale en personnel qualifié.

La mise en oeuvre de cette stratégie repose sur des investissements à long terme destinés à moderniser les infrastructures et à renforcer les capacités du pays. MT prévoit de moderniser ses réseaux et ses centres de données, tout en renforçant ses capacités en intelligence artificielle et en améliorant la connectivité internationale du territoire.

Les partenariats seront également essentiels, permettant de créer de la valeur partagée et d'aligner les initiatives avec les priorités nationales et régionales, ainsi qu'avec les besoins des clients et des innovateurs.

Dans une déclaration, le CEO, Veemal Gungadin, insiste sur la traduction concrète de la stratégie : «Cet e-booklet précise notre vision et notre feuille de route pour 2026-2029, en présentant les actions que nous mettrons en oeuvre pour renforcer le numérique à Maurice et dans la région. Il traduit notre stratégie en actions concrètes.»