Ile Maurice: Cannabis - Poser d'abord les graines du dialogue... pas la légalisation

La première réunion du Technical Working Group on Cannabis Reform s'est tenue lundi après-midi au siège de la National Agency for Drug Control (NADC). Cette rencontre marque le lancement officiel d'un cadre de réflexion technique autour de la question du cannabis. Contrairement à certaines interprétations, cette initiative ne signifie en aucun cas que le cannabis sera bientôt légalisé dans le pays.

Les autorités insistent : il ne s'agit ni d'une annonce politique ni d'un signal en faveur d'une légalisation imminente, mais bien d'un processus préparatoire visant à organiser les consultations, définir une méthodologie de travail et encadrer la participation des différents acteurs concernés.

Forum élargi

Cette première réunion a réuni l'ensemble des institutions clés concernées par la problématique du cannabis, notamment le State Law Office, l'unité de recherche médicale de l'université de Maurice, la National Human Rights Commission, le Forensic Science Laboratory, ainsi que d'autres organismes publics et partenaires institutionnels. Les discussions ont porté principalement sur la composition du Technical Working Group, la méthodologie de ses travaux et le calendrier prévisionnel des prochaines étapes. L'objectif est de poser des bases solides avant toute consultation formelle.

Il a été clairement rappelé que ce Technical Working Group a pour mission de définir comment les consultations seront menées et qui pourra y participer, et non de décider d'une réforme immédiate de la loi. À l'issue de ces consultations - incluant institutions, experts, organisations non gouvernementales (ONG) et autres parties prenantes -, un rapport de synthèse sera élaboré. Ce document servira de base à des recommandations, qui seront ensuite soumises aux autorités compétentes, puis au gouvernement.

S'exprimant lors de cette première réunion, Kunal Naik, président de la NADC et du Technical Working Group, a expliqué que la séance inaugurale visait avant tout à structurer le travail à venir : «Aujourd'hui, nous tenons la première réunion du Technical Working Group sur la réforme du cannabis, que je préside moimême. Cette réunion nous permet de développer une méthodologie de travail, d'établir un calendrier pour les semaines et les mois à venir, d'identifier les tâches à accomplir et d'assigner des mentors.»

Kunal Naik a également souligné que la composition du groupe n'est pas définitive et pourra inclure des représentants d'ONG et de la société civile, afin de garantir une approche inclusive. Il a tenu à dissiper toute ambiguïté : aucun modèle de réforme n'a été défini à ce stade. «L'un des principes directeurs de ce groupe est l'approche fondée sur les preuves.» Les travaux se concentreront sur la réduction des risques, la santé publique, ainsi que sur les impacts sociaux et économiques liés au cannabis.

La réflexion portera sur plusieurs dimensions : l'usage du cannabis, ses implications sociales, médicales et sanitaires, les éventuels impacts économiques, mais surtout le cadre légal existant. À ce jour, le cannabis demeure régi par la Dangerous Drugs Act, et toute évolution éventuelle devra s'inscrire dans un cadre juridique strict.

Prochaines étapes

Le processus consistera à écouter toutes les parties prenantes, analyser les données disponibles et mener des recherches approfondies. Ce n'est qu'à l'issue de ce travail que des propositions pourront être formulées. Les conclusions seront ensuite transmises à la National Drug Commission, placée sous l'autorité du Premier ministre, avant d'être portées à la connaissance des décideurs.

Cette réunion marque le début d'un processus de réflexion et de consultation, et non une légalisation annoncée du cannabis. Les autorités appellent à la prudence face aux interprétations hâtives, rappelant que toute réforme éventuelle devra être mûrement réfléchie, fondée sur des données scientifiques et débattue de manière inclusive.