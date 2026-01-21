Afrique: Forum économique mondial, Davos - Louis Watum Kabamba défend la vision de la RDC de bâtir un secteur minier au service du développement mondial !

21 Janvier 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines de la République démocratique du Congo, a pris part ce mardi 20 janvier 2026, en tant que panéliste, à une table ronde de haut niveau organisée par Africa Collective et la Banque africaine d'import-export (afreximbank), sous l'égide du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en marge du Forum économique Mondial 2026, tenu à Davos.

Placée sous le thème « La trajectoire de l'Afrique vers un commerce stratégique, une finance innovante et une transformation numérique dans un contexte mondial en pleine mutation », cette rencontre a mis en exergue le rôle déterminant des minerais critiques dans la redéfinition des chaînes de valeur mondiales, l'accélération de la transition énergétique et le renforcement de la compétitivité économique du continent africain.

À cette occasion, le Ministre des Mines a insisté sur le fait que le débat ne doit pas se focaliser sur l'existence des risques liés à l'investissement dans le secteur minier africain, mais plutôt sur la manière de les appréhender et de les gérer efficacement. Il a rappelé qu'aucune destination d'investissement n'est dépourvue de défis et que, là où certains perçoivent des contraintes, d'autres savent déceler des opportunités durables et porteuses de croissance.

À travers cette prise de parole, la République démocratique du Congo a réaffirmé son ambition de bâtir un secteur minier moderne, responsable et fortement créateur de valeur, appuyé par des mécanismes financiers innovants, des solutions technologiques adaptées et une intégration commerciale accrue, au service d'un développement durable, inclusif et bénéfique à l'ensemble du continent africain.

 

