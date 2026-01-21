Congo-Kinshasa: Le Centre à l'heure de la relance de ses activités, Germain Kambinga - Rentrée politique confirmée pour ce 24 janvier 2026 !

21 Janvier 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Mouvement Centriste Congolais, sous la férule de son Visionnaire Germain Kambinga Katomba, va effectuer, solennellement, sa rentrée politique le samedi 24 janvier 2026. Le rendez-vous est bel et bien confirmé. Déjà, le décor est planté, dans une sérénité parfaite, à Kinshasa, Capitale de la RD. Congo.

D'après le programme peaufiné pour l'occasion, il est prévu un discours d'orientation politique de Germain Kambinga, qui, solennellement, devant ses ouailles, définira, dans un langage de clarté profonde, la ligne politique adoptée, par Le Centre, face à la situation actuelle en République démocratique du Congo, dominée par une crise sécuritaire préoccupante dans l'Est, mais aussi par des défis politiques de grande ampleur.

Il est également prévu, à la faveur du même rendez-vous, un échange des vœux entre Germain Kambinga et les cadres de son Mouvement, accompagnés des membres de leurs familles respectives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rentrée politique du Mouvement Le Centre se veut un moment stratégique de mobilisation, de clarification idéologique et de projection. Dans son intervention, a priori, Germain Kambinga, devrait livrer une adresse politique majeure, axée notamment sur l'actualité nationale, les défis institutionnels du pays, la consolidation de la démocratie ainsi que la vision du mouvement Le Centre pour une gouvernance équilibrée, inclusive et tournée vers l'intérêt général.

Cette rencontre servira également de cadre pour rappeler les valeurs fondatrices du mouvement, qui se positionne, aujourd'hui, plus que jamais, sur la scène politique nationale, comme une force de rassemblement, prônant le dialogue, la stabilité institutionnelle et la responsabilité dans l'action publique.

A travers la relance effective de ses activités, Le Centre, créé autour d'une ligne politique pragmatique, entend, décidément, jouer un rôle actif dans le débat public congolais, en apportant des propositions concrètes sur les questions de gouvernance, de développement socio-économique et de cohésion nationale. La rentrée politique du 24 janvier 2026 s'annonce ainsi comme un temps fort pour le mouvement, dans un contexte politique national marqué par de nombreux enjeux et attentes de la population.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.