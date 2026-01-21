Le Mouvement Centriste Congolais, sous la férule de son Visionnaire Germain Kambinga Katomba, va effectuer, solennellement, sa rentrée politique le samedi 24 janvier 2026. Le rendez-vous est bel et bien confirmé. Déjà, le décor est planté, dans une sérénité parfaite, à Kinshasa, Capitale de la RD. Congo.

D'après le programme peaufiné pour l'occasion, il est prévu un discours d'orientation politique de Germain Kambinga, qui, solennellement, devant ses ouailles, définira, dans un langage de clarté profonde, la ligne politique adoptée, par Le Centre, face à la situation actuelle en République démocratique du Congo, dominée par une crise sécuritaire préoccupante dans l'Est, mais aussi par des défis politiques de grande ampleur.

Il est également prévu, à la faveur du même rendez-vous, un échange des vœux entre Germain Kambinga et les cadres de son Mouvement, accompagnés des membres de leurs familles respectives.

La rentrée politique du Mouvement Le Centre se veut un moment stratégique de mobilisation, de clarification idéologique et de projection. Dans son intervention, a priori, Germain Kambinga, devrait livrer une adresse politique majeure, axée notamment sur l'actualité nationale, les défis institutionnels du pays, la consolidation de la démocratie ainsi que la vision du mouvement Le Centre pour une gouvernance équilibrée, inclusive et tournée vers l'intérêt général.

Cette rencontre servira également de cadre pour rappeler les valeurs fondatrices du mouvement, qui se positionne, aujourd'hui, plus que jamais, sur la scène politique nationale, comme une force de rassemblement, prônant le dialogue, la stabilité institutionnelle et la responsabilité dans l'action publique.

A travers la relance effective de ses activités, Le Centre, créé autour d'une ligne politique pragmatique, entend, décidément, jouer un rôle actif dans le débat public congolais, en apportant des propositions concrètes sur les questions de gouvernance, de développement socio-économique et de cohésion nationale. La rentrée politique du 24 janvier 2026 s'annonce ainsi comme un temps fort pour le mouvement, dans un contexte politique national marqué par de nombreux enjeux et attentes de la population.