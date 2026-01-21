Afrique de l'Ouest: Le Togo confirme avoir extradé l'ex-putschiste Paul Henri Damiba vers le Burkina Faso

Le gouvernement togolais a confirmé ce 20 janvier 2026 avoir extradé vers le Burkina Faso, l'ancien président de transition de ce pays, l'ex-lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022 et accusé depuis d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch. Plus d'informations à suivre.

Paul Henri Sandaogo Damiba, qui se trouvait en exil au Togo, a été arrêté le 16 janvier et « remis aux autorités du Burkina Faso » le lendemain, après une audience à la cour d'appel de Lomé, indique le ministre de la Justice, dans un communiqué lu à la télévision publique.

Ce dernier précise que le Burkina Faso avait formulé une demande d'extradition le 12 janvier, notamment pour « incitation à la commission de délits et de crimes ». Le communiqué indique cette procédure a été effectuée « dans le cadre de la coopération judiciaire entre États et du respect de l'État de droit ».

Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pris le pouvoir en janvier 2022 lors un putsch contre le président élu de l'époque, Roch Kaboré, avant d'être à son tour renversé neuf mois plus tard par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au pouvoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lieutenant-colonel Damiba avait trouvé refuge depuis octobre 2022 à Lomé. En exil au Togo, le colonel Damiba était régulièrement accusé de vouloir déstabiliser la junte qui lui a succédé.