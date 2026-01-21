Afrique de l'Ouest: Le Togo confirme avoir extradé l'ex-putschiste Paul Henri Damiba vers le Burkina Faso

20 Janvier 2026
Radio France Internationale

Le gouvernement togolais a confirmé ce 20 janvier 2026 avoir extradé vers le Burkina Faso, l'ancien président de transition de ce pays, l'ex-lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022 et accusé depuis d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch. Plus d'informations à suivre.

Paul Henri Sandaogo Damiba, qui se trouvait en exil au Togo, a été arrêté le 16 janvier et « remis aux autorités du Burkina Faso » le lendemain, après une audience à la cour d'appel de Lomé, indique le ministre de la Justice, dans un communiqué lu à la télévision publique.

Ce dernier précise que le Burkina Faso avait formulé une demande d'extradition le 12 janvier, notamment pour « incitation à la commission de délits et de crimes ». Le communiqué indique cette procédure a été effectuée « dans le cadre de la coopération judiciaire entre États et du respect de l'État de droit ».

Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pris le pouvoir en janvier 2022 lors un putsch contre le président élu de l'époque, Roch Kaboré, avant d'être à son tour renversé neuf mois plus tard par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au pouvoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lieutenant-colonel Damiba avait trouvé refuge depuis octobre 2022 à Lomé. En exil au Togo, le colonel Damiba était régulièrement accusé de vouloir déstabiliser la junte qui lui a succédé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.