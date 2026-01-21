Afrique: CAN 2025 - Mané, Salah, Mahrez... ceux qu'on ne reverra (peut-être) plus en Coupe d'Afrique

La Coupe d'Afrique des nations 2025 a pris fin dimanche 18 janvier avec la victoire du Sénégal au terme d'une finale électrique et chaotique. Plusieurs grands noms du football africain, véritables tauliers de leurs sélections, ont certainement disputé leur dernière compétition continentale au Maroc. État des lieux des grands noms qui ont probablement fait leurs adieux à la Coupe d'Afrique.

Ceux qui ont fait leurs adieux à la CAN

Sénégal - Sadio Mané (33 ans, 124 sélections)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quelle finale en apothéose pour Sadio Mané ! D'abord parce qu'il a été sacré une seconde fois sur les quatre dernières éditions avec les Lions de la Teranga, dimanche 18 janvier contre le Maroc. Mais aussi parce que les images du leader sénégalais au bord du terrain, exhortant ses coéquipiers à revenir sur la pelouse après le penalty accordé aux Marocains, resteront certainement gravées dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. « Rappelle-les, on va jouer comme des hommes ! », l'a-t-on vu crier, refusant de baisser les bras. Le scénario du reste de la soirée lui a donné raison. Porté en triomphe par les siens, le trophée dans les bras, Mané peut dire au revoir à la CAN, comme il l'a annoncé après les demi-finales, avec le sentiment du devoir accompli. En six participations à la compétition, l'attaquant sénégalais est devenu le joueur le plus décisif sur le continent avec 11 buts et 9 passes décisives à son actif et le tout premier à atteindre 20 contributions en Coupe d'Afrique.

Algérie - Riyad Mahrez (34 ans, 111 sélections)

Les Fennecs ont certainement dit adieu à leur capitaine en Coupe d'Afrique des nations cette année au Maroc. Riyad Mahrez a porté la sélection algérienne sur le continent avec 9 buts et 2 passes décisives en six CAN disputées au total, terminant buteur dans quatre éditions. Il a évidemment été l'un des grands artisans du sacre de l'Algérie en 2019, arrachant notamment la victoire en demi-finales dans le temps additionnel contre le Nigeria. Mais comme le reste de ses coéquipiers, il a été impuissant face à la démonstration des Super Eagles (0-2) en quarts de finale cette année. « Oui, la CAN c'est fini pour moi. C'est triste que ça s'arrête sur un quart de finale, j'aurais aimé aller plus loin et essayer d'en gagner une deuxième. Mais notre génération en a remporté une, c'est déjà incroyable », a-t-il commenté après l'élimination des Algériens le 10 janvier.

Ceux qui ont sûrement joué leur dernière CAN

Égypte - Mohamed Salah (33 ans, 112 sélections)

Pour Mohamed Salah, les adieux à la scène africaine sont bien plus amers. À 33 ans, le capitaine des Pharaons a peut-être disputé son dernier match en Coupe d'Afrique. Derrière Sadio Mané et Samuel Eto'o sur le podium des joueurs les plus décisifs de l'histoire de la compétition, Salah (11 buts, 5 passes décisives) n'aura jamais réussi à poser les mains sur le trophée continental avec la sélection la plus titrée de l'histoire de la CAN. Il s'est incliné en finale à deux reprises : la première fois en 2017 contre le Cameroun après un but de Vincent Aboubakar à la 88e minute, la seconde en 2022 contre le Sénégal aux tirs au but. Cette année au Maroc, le Roi Salah a encore porté son équipe (4 buts, une passe décisive) mais a connu une nouvelle désillusion contre le Sénégal de son ancien compère Sadio Mané, qui a surgi à la 78e minute pour éliminer l'Égypte aux portes de la finale. Un destin cruel pour la légende égyptienne, qui n'a finalement jamais réussi à conjurer le sort.

Maroc - Romain Saïss (35 ans, 86 sélections)

Ce n'était pas la fin espérée pour Romain Saïss. Cadre de la sélection marocaine depuis 2016, le défenseur central a participé à cinq Coupes d'Afrique mais aussi deux Coupes du monde avec le Maroc. Mais rien ne s'est passé comme prévu lors de cette CAN 2025. Sorti sur blessure et en pleurs dès la 19e minute lors du premier match contre les Comores, il est resté sur le banc marocain jusqu'à la fin du tournoi. Il a assisté au sacre du Sénégal en finale et a vu le titre glisser entre les doigts des Lions de l'Atlas. C'est certainement sur cette blessure et une immense déception que s'est achevée dimanche son histoire avec la Coupe d'Afrique.

Sénégal - Kalidou Koulibaly (34 ans, 102 sélections)

Aux côtés de Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, le capitaine des Lions de la Teranga fait partie des tauliers pour qui la fin d'un cycle approche avec le Sénégal. En charnière centrale avec Moussa Niakhaté, il a réalisé une CAN solide au Maroc en disputant tous les matchs sauf les huitièmes de finale après son carton rouge reçu contre le Bénin... et la finale en raison d'un second carton jaune récolté pendant la phase à élimination directe. Mais les clés de la défense sénégalaise semblent déjà entre de bonnes mains, puisque Mamadou Sarr (20 ans) l'a parfaitement suppléé en demies et en finale.

Gabon - Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans, 86 sélections)

Le meilleur buteur de l'histoire du Gabon (40 buts) est sorti par la petite porte après une phase de groupes catastrophique de la part des Panthères. Pour couronner le tout, Aubameyang (36 ans) et Ecuele Manga (37 ans) ont tous les deux été pris pour cibles par le ministre des Sports par intérim, qui avait annoncé en direct à la télévision la « dissolution du staff technique, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre et la mise à l'écart (des deux joueurs) » le 1er janvier. « Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », avait ensuite réagi l'attaquant sur ses réseaux sociaux. Des « mesures gouvernementales » finalement levées le 12 janvier, mais qui symbolisent parfaitement la crise que traverse le football gabonais. Arrivé au Maroc très incertain après une blessure à l'entraînement avec l'Olympique de Marseille le 16 décembre, Aubameyang était entré en jeu à la surprise générale dès le premier match contre le Cameroun. Il avait marqué contre le Mozambique et relancé les siens lors de la deuxième journée, sans pouvoir éviter la défaite, et avait quitté la sélection avant le dernier match. Reste à savoir maintenant s'il souhaitera rempiler avec les Panthères.

Algérie - Aïssa Mandi (34 ans, 115 sélections)

Aïssa Mandi, titulaire indiscutable de la défense des Fennecs et joueur le plus capé de l'histoire de la sélection algérienne (115), a lui aussi sûrement fait ses adieux à la Coupe d'Afrique après une CAN pleine à 34 ans (4 matchs disputés en intégralité) où l'Algérie n'avait encaissé qu'un seul but jusqu'aux quarts de finale. Mais avant une retraite internationale définitive, le défenseur central disputera probablement un dernier tournoi majeur avec l'Algérie cet été à l'occasion de la Coupe du monde 2026.

Guinée équatoriale - Emilio Nsue (36 ans, 50 sélections)

Meilleur buteur de la précédente édition en Côte d'Ivoire à 34 ans, Emilio Nsue a rempilé cette année au Maroc avec le Nzalang Nacional qui n'a pas dépassé la phase de groupes cette fois-ci. Nsue n'a disputé que le dernier match contre l'Algérie comme titulaire, marquant son unique but de la compétition alors que sa sélection était déjà éliminée. Il aura 38 ans pour la CAN 2027, ce qui laisse peu de chances de le voir participer à une nouvelle Coupe d'Afrique.