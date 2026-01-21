Afrique: CAN-2025 - Des dizaines de milliers de Sénégalais survoltés fêtent le retour à Dakar de leurs Lions champions

Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans les rues de Dakar pour la parade populaire des Lions de la Teranga, mardi 20 janvier. En bus, les footballeurs sénégalais et champions d'Afrique arrivent au bout de leur traversée de la capitale, qui a commencé en début d'après-midi et qui les conduit au palais présidentiel où ils reçoivent les honneurs de l'État sénégalais par le président.

Alors qu'il arrivait enfin avenue Bourguiba, le bus des champions croisait des milliers de drapeaux sénégalais flottant dans la foule, rapporte notre correspondante à Dakar.

Parmi eux se trouvait Massamba. Lorsque les Lions de la Teranga ont battu l'Égypte en demi-finale, cet expatrié aux États-Unis a immédiatement parié sur leur victoire en finale et n'a pas hésité à réserver un billet d'avion pour vivre ce moment de liesse entouré des siens. « Les champions sont là, regarde cette joie ! Les billets étaient à 2300 dollars. Je suis américain de nationalité, mais je suis sénégalais d'identité, alors cela arrive une seule fois, donc il faut être là pour représenter les couleurs nationales », s'exclame-t-il.

Idrissa, 16 ans, a lui profité de la fermeture des écoles sénégalaises pour venir saluer ses champions ; et l'un d'entre eux en particulier. « Il est là, Sadio Mané, le leader et teneur de l'équipe. Cela fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie. »

Plusieurs heures de passage ont été annoncées dans la journée. Pas question de prendre de risque pour Oumar, qui patientait depuis 8 heures du matin. Et pour ce supporter, apercevoir pendant quelques secondes les joueurs sénégalais est une récompense inestimable : « Immense plaisir ! Ils m'ont fait coucou, c'est pas donné à tout le monde, c'est une bénédiction. »

Destination finale pour les Lions de la Teranga : le palais présidentiel. Le chef de l'État y décore chaque joueur de l'ordre national du Lion, la plus haute distinction remise par l'État sénégalais.