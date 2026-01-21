Ile Maurice: Virginie Bissessur - «L'IA n'a pas créé les violences sexuelles, mais elle les amplifie et les rend accessibles, sans contrôle ni conséquence»

interview

Comment expliquez-vous que des jeunes utilisent aujourd'hui l'IA pour transformer des photos de femmes à des fins sexuelles ?

Ce phénomène ne concerne pas uniquement les jeunes. Sur les plateformes Telegram où circulent ces images falsifiées, on retrouve aussi bien des mineurs que des adultes. Il s'inscrit surtout dans une banalisation générale des violences sexuelles. Derrière un écran, beaucoup ont le sentiment d'être anonymes et donc déresponsabilisés. Ils savent également que les moyens de lutter contre la cybercriminalité sont limités, que le contrôle est faible et que le retrait total de ces images reste extrêmement difficile.

Certes, des réformes ont été introduites, mais ces lois ne prennent pas encore pleinement la mesure de la violence exercée ni de ses conséquences sur les victimes. Un abus sexuel commis dans la sphère privée laisse déjà des séquelles profondes, mais lorsqu'une image intime - même fabriquée - est diffusée en ligne, la violence change de nature. L'exposition est publique, durable, et l'anonymat de la victime disparaît. Être affichée ainsi dans son intimité constitue une agression supplémentaire.

Il est essentiel de comprendre que ce n'est ni un jeu ni un simple dérapage. Ces pratiques sont extrêmement graves, d'autant plus qu'elles sont exploitées par des pédophiles. Avant l'essor de l'IA, ce type de contenus se trouvait principalement sur le dark web. Aujourd'hui, via des logiciels accessibles à tous, sans garde-fous réels, ces images circulent sur le web classique. Enfin, l'absence d'éducation et de vulgarisation sexuelle contribue à la banalisation de ces violences, souvent tournées en dérision, sans considération pour le traumatisme durable infligé aux victimes.

Ce phénomène vous surprend-il ou s'inscrit-il dans une évolution plus large ?

Il ne me surprend pas. Avant même l'IA, j'ai suivi en consultation une jeune fille dont les photos avaient été détournées pour créer des images humiliantes. Elle avait porté plainte, mais il a fallu gérer les conséquences : harcèlement, trauma, changement d'école, impact sur toute la famille. L'IA n'a pas créé le problème, elle l'a amplifié. Aujourd'hui, n'importe qui peut télécharger ces outils et humilier quelqu'un à distance, sans même connaître sa victime.

L'accessibilité quasi illimitée à ces outils favorise-t-elle le passage à l'acte ?

L'accessibilité incontrôlée des outils numériques et de l'IA repose sur un manque criant d'éducation et l'absence de garde-fous techniques, exposant particulièrement les mineurs à des contenus dangereux. Certaines plateformes mettent à la disposition du public, sans restriction réelle, des technologies pouvant être détournées à des fins perverses, alors même que les risques sont connus. Malgré les débats engagés au sein des parlements européen et britannique, les grandes entreprises du numérique, les GAFAM (Google, Apple, Facebook et Amazon), tardent à prendre leurs responsabilités en instaurant des paramètres de sécurité efficaces.

L'exemple de la tentative française d'imposer un contrôle strict de l'âge pour l'accès aux sites pornographiques illustre la résistance de ces acteurs, alors que des contenus pornographiques violents restent accessibles aux mineurs en quelques clics. Cette exposition précoce brouille la frontière entre fiction et réalité et peut favoriser des comportements violents. Face à cette situation, une intervention ferme des gouvernements est indispensable. L'initiative australienne visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans ouvre une piste de réflexion sur la nécessité de protéger les enfants et de leur laisser le temps de se construire avant une exposition massive aux dérives du numérique.

À l'adolescence, période clé de construction identitaire, quels manques peuvent pousser à ce type de comportement ?

L'adolescence constitue une période de grande vulnérabilité psychologique, marquée par une fragilité émotionnelle accrue, une propension plus élevée à la dépression et une quête identitaire centrale. La question du «qui suis-je» se construit alors à partir de l'environnement familial, éducatif et social dans lequel évolue le jeune. Lorsqu'un adolescent grandit dans un contexte marqué par un manque d'attention parentale, l'absence d'éducation sexuelle et de sensibilisation au consentement, et la banalisation des violences ordinaires, les transgressions ne sont plus perçues comme des dépassements de limites, mais comme une continuité de normes intériorisées.

Les modèles transmis jouent un rôle déterminant. Un environnement familial où les propos dégradants, l'humiliation des femmes ou les violences conjugales sont tolérés contribue à nier l'altérité et les droits de l'autre. La femme cesse alors d'être perçue comme un sujet pour devenir un objet, ce qui facilite le passage à l'acte à l'adolescence. Cette réalité souligne la responsabilité première des parents dans l'éducation au respect, à la sexualité et aux relations humaines.

Cependant, lorsque la cellule familiale est défaillante, l'État doit impérativement prendre le relais. La prévention ne peut se limiter à une intervention tardive au collège. Elle doit être systématique, précoce et intégrée dès le plus jeune âge, afin de promouvoir le respect de l'autre, le consentement et le vivre-ensemble avant que des comportements violents ne s'installent durablement.

Peut-on parler d'une difficulté à intégrer le respect et le consentement dans l'espace numérique ?

Oui. Malgré une féminisation croissante des sphères politique, judiciaire et médicale, ainsi qu'une visibilité accrue des femmes dans des rôles de pouvoir, le respect à leur égard reste largement insuffisant. Les femmes publiques continuent d'être régulièrement moquées, dénigrées ou attaquées, notamment sur les réseaux sociaux, y compris lorsque les débats portent sur l'égalité des droits et des chances entre les sexes. Les commentaires sexistes et humiliants témoignent d'un retard persistant en matière de mentalités. Plus préoccupant encore, certains comportements déplacés émanent de responsables politiques eux-mêmes, donnant un signal négatif à la société. Lorsque ceux qui sont censés montrer l'exemple manquent de respect envers leurs collègues féminines, cela remet en question leur capacité à promouvoir des politiques de prévention efficaces. L'exemplarité au sommet apparaît dès lors essentielle pour instaurer une véritable éducation au respect dès le plus jeune âge.

Le conservatisme culturel mauricien joue-t-il un rôle paradoxal ?

Le contexte mauricien, souvent qualifié de culturellement conservateur, notamment sur les questions de société, de droits humains et de sexualité, peut paradoxalement contribuer à renforcer certaines dérives plutôt qu'à les contenir. Le repli sur des traditions religieuses orthodoxes, parfois déconnectées des réalités contemporaines, n'instaure pas de véritables repères ni de limites claires. En l'absence de cadres éducatifs explicites, les comportements à risque ne disparaissent pas, mais se déplacent vers des pratiques cachées, notamment en ligne. Ce silence et ce tabou renforcent la nécessité d'une prévention systématique dès le plus jeune âge.

Des exemples internationaux, notamment dans les pays nordiques, montrent qu'une approche éducative centrée sur l'empathie, introduite dès la maternelle, permet de réduire significativement les phénomènes de harcèlement et de bullying à l'adolescence. En inculquant très tôt le respect mutuel, l'égalité et le vivre-ensemble, ces sociétés parviennent à limiter les violences, sans prétendre les éradiquer totalement. Cette démarche proactive favorise une culture de bienveillance et de responsabilité collective.

À Maurice, l'attente envers les pouvoirs publics et le monde associatif est claire : faire preuve de courage politique en engageant des réformes parfois impopulaires, mais indispensables. Les enjeux sont majeurs, qu'il s'agisse des violences de genre, des féminicides ou des agressions sexuelles envers les mineurs. Les conséquences sont lourdes et parfois irréversibles, allant jusqu'au suicide de jeunes victimes ou au décès de femmes. Refuser d'agir par crainte de froisser certaines sensibilités revient à détourner le regard et à traiter le problème de manière superficielle. Pendant ce temps, les femmes et les enfants continuent de payer le prix de cette inaction.

Comment les réseaux sociaux contribuent-ils à normaliser l'exposition du corps et à brouiller la frontière entre vie privée et espace public ?

Les réseaux sociaux présentent une version idéalisée de la vie, où les difficultés sont rarement montrées et où seuls les réussites et les aspects positifs sont mis en avant. Les filtres et les contenus construits déforment la réalité, brouillant les repères, notamment chez les adolescents, qui sont vulnérables face à ces modèles irréalistes. Cette exposition constante à des images retouchées contribue à des troubles comme la dysmorphophobie, observée chez les jeunes patient·e·s en chirurgie esthétique en Occident, qui souhaitent correspondre à leurs versions filtrées sur Instagram.

Les réseaux sociaux participent donc à l'objectivation des corps, particulièrement féminins, en les présentant comme des outils de marketing. Cette objectivation alimente des réactions hostiles chez certains hommes, renforçant des formes de masculinité toxique. La rigidité et la violence de ces comportements s'expliquent en partie par la peur de perdre des privilèges ou de voir remis en question le rapport de pouvoir sur les femmes, alors même que celles-ci revendiquent leur autonomie et l'égalité des chances.

L'IA devient-elle un espace où les pulsions peuvent s'exprimer sans conséquences ?

Oui, comme certains jeux vidéo violents. Elle efface la notion de responsabilité. Or, la capacité à anticiper les conséquences se construit justement à l'adolescence. Cette banalisation favorise des passages à l'acte réels, notamment dans les relations amoureuses adolescentes.

En quoi s'agit-il d'une atteinte grave à la dignité des femmes ?

La violence, notamment sexuelle et noncontact - propos déplacés, regards insistants, partage de nudes sans consentement -, est banalisée, y compris dans l'espace public et professionnel, souvent transformée en blague. Cette normalisation empêche la société de comprendre l'importance du respect et souligne l'urgence d'une prévention systématique. L'éducation à Maurice se concentre sur des matières peu utiles à l'adolescence, tandis que l'enseignement du consentement, de la sexualité et de la bienveillance fait défaut. Ce déséquilibre contribue à créer une société où l'insécurité et les violences sexuelles sont omniprésentes et où chaque individu peut devenir victime de bullying.

La banalisation des violences a également un impact psychologique majeur. Les victimes qui osent parler sont souvent ridiculisées ou ignorées, ce qui renforce le traumatisme. Les conséquences sont multiples : maladies chroniques, troubles digestifs, migraines, endométriose, cancers et risques suicidaires.

Quelles sont les répercussions psychologiques pour les victimes ?

Elles sont profondes : perte de confiance, troubles relationnels, conduites autodestructrices. Sans accompagnement de qualité, ces traumatismes peuvent durer toute une vie. Certaines victimes ne s'en remettront jamais complètement.

Existe-t-il un risque d'escalade vers des violences plus graves ?

Tout à fait. Combien avons-nous compté de féminicides l'année dernière ? Combien avons-nous compté de cas de bullying dans les écoles? Les violences sont préoccupantes et touchent toutes les tranches d'âge, allant des féminicides aux suicides de mineurs, en passant par l'exploitation sexuelle des enfants. Ce qui est alarmant, c'est la répétition générationnelle : une victime d'abus dans l'enfance peut, à l'âge adulte, se retrouver dans des relations violentes, car ses repères et seuils de tolérance à la violence ont été altérés. Nous avons observé que, dans certaines familles, l'image sociale prime sur la protection des victimes, ce qui empêche la dénonciation des auteurs. Selon notre étude chez Pédostop, la honte est la principale raison du silence. Le contexte culturel conservateur et religieux renforce cet isolement et laisse le champ libre aux prédateurs, qui savent qu'ils agissent sans risque d'être arrêtés. Cela montre l'urgence de mesures structurantes : la prévention dès le plus jeune âge, l'accompagnement des victimes et des programmes pour rompre le cycle des violences sont essentiels. Sans ces actions, les victimes restent seules et la violence continue de se transmettre de génération en génération.

Quel rôle les parents et les écoles doivent-ils jouer dans la prévention de ces dérives ?

La prévention des violences sexuelles et des dérives liées à l'exposition des enfants aux contenus inappropriés commence avant tout à la maison. Les parents jouent un rôle fondamental : ils doivent engager le dialogue avec leurs enfants sur la sexualité, le consentement et le respect d'autrui. Or, à Maurice, beaucoup hésitent ou ressentent de la honte pour aborder ces sujets, laissant leurs enfants sans repères ni outils pour se protéger. L'école ne peut se substituer aux parents: son rôle est d'instruire, de transmettre des savoirs et des valeurs, mais elle ne peut, à elle seule, pallier l'absence de discussions familiales. Il est donc essentiel de distinguer éducation et instruction et de responsabiliser les parents dans la formation de leurs enfants.

La société mauricienne est-elle prête à encadrer l'IA ?

Si nous n'avons pas encore pris la mesure des violences sexuelles qui touchent près de 42 % de la population, comment pourrions-nous gérer celles générées par l'IA ? Il faut d'abord accepter de regarder la réalité en face.

Quel message adresser aux jeunes ?

Ce n'est pas aux adolescents de s'auto-réguler seuls. Le cadre doit être posé par les parents, les institutions et l'État. Sans repères clairs, on ne peut exiger une responsabilité individuelle pleine et entière.