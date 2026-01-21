Ile Maurice: Arrêté pour extorsion d'une retraitée

Une femme de 75 ans, retraitée et résidant à Rose-Hill, aurait été victime d'une extorsion s'étalant sur plusieurs jours. Les faits ont été signalés à la police le dimanche 18 janvier, vers 17 heures. Selon la plaignante, tout aurait commencé le samedi 3 janvier, lorsqu'une femme de grande taille se présentant comme Oomee se serait rendue à son domicile, expliquant que sa mère souffrait de diabète et se retrouvait sans aide. Touchée, la septuagénaire lui remit Rs 1 000 et lui offrit à manger et à boire.

Le lendemain, Oomee revint, proposant une personne capable de prier pour la guérison de la retraitée. La victime remit alors Rs 5 000 pour un fil rouge et une poudre blanche, soidisant obtenus auprès d'un certain Rafik. Par la suite, Oomee se présentait quotidiennement et la contraignait à donner de l'argent pour ses besoins et les prières, totalisant environ Rs 100 000. Entre le 14 et le 17 janvier, la retraitée reçut des appels d'un homme se faisant passer pour Rafik, exigeant encore de l'argent, et remit Rs 43 200 supplémentaires.

Entre le 16 et le 18 janvier, plusieurs hommes vinrent récupérer de l'argent à son domicile. Le 15 janvier, Oomee escalada le mur de la maison et, la menaçant, obtint Rs 8 600. La plaignante peut identifier Oomee et les complices. À la suite de la plainte, un certain Sheik, vendeur de légumes de 26 ans domicilié à Rose-Hill, a été arrêté. L'enquête se poursuit.