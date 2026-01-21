Ile Maurice: L'ayurvéda pour vous aider à mieux manger

opinion

Réduire le sucre, mieux digérer, retrouver de l'énergie... mieux manger n'est pas toujours simple et avec autant d'objectifs louables, souvent on ne tient pas sur la durée. En début d'année, nombreux sont ceux qui prennent de bonnes résolutions par rapport à leur alimentation et nous nous sommes demandé comment faire autrement. L'ayurvéda, médecine traditionnelle indienne, pratiquée depuis des millénaires, propose une autre manière d'aborder la question. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le contenu de l'assiette, elle invite à s'intéresser à la façon de manger et au rythme de la digestion.

Selon le Dr Anoop K. U., spécialiste en ayurvéda, «le point de départ consiste à améliorer la manière de manger avant même de réfléchir à ce que l'on mange». En appliquant quelques principes simples, compatibles avec notre mode de vie moderne, il est possible de stimuler la digestion, de soutenir le métabolisme et d'adopter une alimentation plus équilibrée tout au long de l'année.

Avant de bouleverser vos habitudes, l'ayurvéda vous recommande d'observer votre comportement à table : manger à heures régulières, s'asseoir calmement, sans distractions et être à l'écoute de sa faim réelle. «Il est préférable de s'arrêter de manger lorsque l'on atteint environ 80 % de satiété», conseille le médecin. Le déjeuner doit rester le repas principal de la journée tandis que le dîner gagne à être plus léger. Ces habitudes renforcent le feu digestif appelé agni, considéré comme le pilier de la santé en ayurvéda.

Cette approche privilégie des repas fraîchement préparés, chauds et faciles à digérer. Les céréales complètes, les légumes, les fruits, les légumineuses, ainsi que les noix et les graines constituent la base d'une alimentation équilibrée. Les soupes, les infusions chaudes et les épices naturelles telles que le gingembre, le cumin, le curcuma ou le poivre, soutiennent la digestion et apportent de la vitalité. À l'inverse, l'ayurvéda recommande de limiter les aliments très froids, les fritures, les plats trop gras ou trop épicés, les produits raffinés et industriels, ainsi que les restes conservés plusieurs jours. L'accent est mis sur la fraîcheur et la simplicité afin d'éviter l'accumulation de toxines dans l'organisme.

Le moment des repas joue également un rôle clé. Le corps fonctionne selon des cycles biologiques précis et manger à heures régulières permet d'optimiser la digestion et l'assimilation des nutriments. «Un déjeuner copieux et un dîner léger aident à maintenir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée et à prévenir les troubles digestifs», précise le spécialiste. Il est aussi recommandé de manger dans le calme, sans télévision ni téléphone, afin de permettre au corps de se concentrer pleinement sur la digestion.

Le sucre raffiné, les aliments ultra-transformés et le grignotage fréquent sont considérés comme des facteurs de déséquilibre. En ayurvéda, l'excès de sucre augmente le kapha, ce qui peut favoriser la fatigue, la prise de poids ou encore le diabète. Les aliments transformés sont appelés tamasiques : ils affaiblissent le feu digestif et favorisent la formation de toxines appelées ama. Quant au grignotage, il empêche le métabolisme de fonctionner correctement. La solution consiste à privilégier de vrais repas et à choisir des sources de douceur naturelles, comme les fruits ou le jaggery plutôt que le sucre raffiné.

Pour intégrer l'ayurvéda au quotidien sans contrainte, un petit rituel suffit parfois. Boire un verre d'eau tiède au réveil et privilégier les repas chauds plutôt que froids peut déjà faire la différence. «Cette habitude améliore rapidement la digestion, réduit les ballonnements et soutient le métabolisme global», affirme le Dr Anoop K. U. Un geste simple, mais efficace, pour transformer progressivement son rapport à l'alimentation.

En définitive, l'ayurvéda rappelle que bien manger ne consiste pas seulement à compter les calories ou à suivre des tendances alimentaires mais à renouer avec une relation plus consciente à la nourriture. En respectant le rythme de son corps, en privilégiant des repas simples, chauds et fraîchement préparés, et en prenant le temps de manger dans le calme, chacun peut améliorer sa digestion et son bien-être au quotidien. Une approche douce et accessible, qui invite à ralentir et à faire de l'alimentation un véritable allié santé, bien au-delà des bonnes résolutions de début d'année.